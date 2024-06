Neckarsulm (ots) -Auf die Community ist Verlass: Getreu diesem Motto hat TikTok-Star Emir Bayrak eine neue Edition seiner beliebten Limo EMYO kreiert und dafür diesmal seine Community miteingebunden. Das Ergebnis, die EMYO "Raspberry Kiss", gibt es ab sofort bundesweit in allen Kaufland-Filialen. Sie ist die erste Community-Sorte, denn diesmal durften Emirs Fans über den Geschmack abstimmen.Den Verkaufsstart verkünden Kaufland und Emir mit einem passenden Clip, der märchenhaft angehaucht ist - passend zum EMYO-Slogan "zauberhaft, fruchtig, fresh!". Im Video begeben sich drei scharfsinnige Pfadfinder im Auftrag von Emir auf die Suche nach den besonderen Zutaten der neuen EMYO-Limo. Dabei sind sie nicht nur auf ihren Spürsinn angewiesen, sondern auch auf magische Hinweise wie Lichterscheinungen oder überdimensional große Früchte."Das Video-Konzept ist wieder genauestens auf Creator und Produkt abgestimmt und fügt sich nahtlos in die Reihe der vorherigen Spots ein. So kreieren wir auch über den Launch hinweg einen wiederkehrenden Stil, der perfekt zu Emir und uns passt", sagt Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing bei Kaufland Deutschland.Mit mehr als sechs Millionen Followern auf TikTok gehört Emir Bayrak zu Deutschlands bekanntesten Influencern. Die Limo EMYO stellt einen fruchtig-frischen Mix aus verschiedenen Früchten dar, nicht zu süß und besonders prickelnd. Die mittlerweile sechste Edition "Raspberry Kiss", die Emir in Zusammenarbeit mit dem Berliner Produkt Start-up LIMITD selbst entwickelt hat, vereint den Geschmack von Himbeeren, Blaubeeren und Minze.Für die Konzeption und Umsetzung des Social-Media-Contents arbeitete Kaufland erneut mit der Agentur DEPARTD zusammen. Der Clip ist ab sofort online. (https://www.youtube.com/watch?v=YfGB0GybZ3A&feature=youtu.be)Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAnnegret AdamRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-680448presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5810841