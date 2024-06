© Foto: picture alliance / Jochen Tack | Jochen Tack



Die Aktie von Lufthansa hat mit noch mehr Ärger zu kämpfen. Der Grund: Ein weiterer Mitbewerber hat seine Prognose gesenkt!Vor rund einem Monat sorgte eine Prognosesenkung von American Airlines für Ärger in der Aktie von Lufthansa, die in diesem Jahr bereits fast 30 Prozent an Wert verloren hat. Jetzt hat ein weiterer Mitbewerber seinen Ausblick gesenkt und die Aktie der deutschen Fluggesellschaft erneut unter Druck gesetzt, nachdem diese zuletzt mit einer Reihe von Analysten-Downgrades und revidierten Kurszielen zu kämpfen hatte. Niedrigere Umsätze pro Flugmeile erwartet Wie Southwest Airlines am Mittwochmittag bekanntgegeben hat, entwickeln sich die Geschäfte im laufenden Quartal zwar …