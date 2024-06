Baden-Baden (ots) -DanquartEin Ehepaar ist verschwunden. Können Lena Odenthal und Johanna Stern beweisen, dass ein Doppelmord stattgefunden hat? Annette Lober schrieb das Drehbuch zum "Tatort - Ordnung ist das halbe Leben", zu dem die Dreharbeiten begonnen haben. Regie führt Didi Danquart. An der Seite von Ulrike Folkerts und Lisa Bitter spielen Amina Merai und Jeremias Meyer das verdächtige Paar. In weiteren Rollen werden u. a. Wolf Bachofner, Anna Stieblich, Bruno Cathomas, Judith Hofmann, Davina Chanel Fox und Johannes Scheidweiler zu sehen sein.Mord in der Vorstadtidylle?Mittzwanziger Mike stellt seine Freundin Nisha seinen Eltern vor. Das Treffen ist mühsam, wird zunehmend feindselig und eskaliert, als das junge Paar von Hochzeitsplänen berichtet. Plötzlich stehen Mike und Nisha mit zwei Leichen im Wohnzimmer des elterlichen Eigenheims. Panisch beschließen die beiden, ihre Tat zu vertuschen. Doch aufgrund von Aussagen aus der Nachbarschaft beginnen Lena Odenthal und Johanna Stern nach den angeblich urlaubenden Eltern zu forschen. Mike und Nisha wollen cool bleiben und verwischen Spuren. Der misstrauische, mit Späh-Ausrüstung versehene Nachbar vom angrenzenden Grundstück lässt die beiden allerdings nicht in Ruhe. Und auch Lena Odenthal und Johanna Stern sind überzeugt davon, dass sich hinter der Nervosität von Nisha und Mike ein Geheimnis verbirgt.Dreharbeiten bis Mitte JuliDer "Tatort - Ordnung ist das halbe Leben" (AT) ist eine Produktion des SWR. Gedreht wird in Ludwigshafen, Karlsruhe sowie Baden-Baden und Umgebung voraussichtlich bis zum 19. Juli. Ausführender Produzent ist Nils Reinhardt. Kamera: Cornelia Janssen, Montage: Isabelle Allgeier, Szenenbild: Irene Piel, Kostümbild: Monika Gebauer, Besetzung: Cornelia Mareth, Produktionsleitung: Birgit Simon. Die Redaktion liegt bei Ulrich Herrmann.Informationen: http://swr.li/im-dreh-tatort-ordnung-ist-das-halbe-lebenDrehstartfoto: ARD-foto.deNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt NewsletterPressekontakt SWR: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/5810868