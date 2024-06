BASF: Bärisch Richtung Jahrestief?! Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse

AKTIE IM FOKUS: Analyse, Ausblick, aktuelle News - BASF

WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kürzel: BAS

????Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Short Cut:

Die BASF-Aktie hat in den letzten knapp drei Monaten gut 17% an Wert verloren. Charttechnisch steht der Wert vor einigen Herausforderungen, insbesondere im Tageschart. Der Aktienkurs spiegelt die tiefgreifenden Veränderungen, insbesondere am deutschen Chemiemarkt wider.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis: 45,62 EUR

Marktkapitalisierung: 41,47 Mrd. EUR

Umsatz 2023: 88,90 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote: 47,56 %

KGV 2024*: 14,42 %

4 Wochen Performance: - 6,64 %

Bewertung: Leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024*: 7,37 %

Branche: Chemie

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Konzern hat vor einigen Tagen bekannt gegeben, dass es nicht die geplante Investition in einen Nickel-Kobalt-Raffineriekomplex in Indonesien umsetzen will. Hier hätten zukünftig E-Auto-Batterien produziert werden sollen. Das Projekt befand sich seit Anfang 2023 in der Prüfung. BASF hätte dieses Projekt mit Eramet umsetzen wollen, hat sich jetzt aber gegen dieses Investment entschieden. Hintergrund der Absage ist, dass sich der Nickelmarkt in den letzten 18 Monaten verändert hat. Übergeordnet haben sich die Lieferoptionen und damit die Verfügbarkeit des Produktes deutlich verbessert. Aus diesem Grund habe man sich gegen diese erhebliche Investition entschieden.

Die Liefersicherheit will der Konzern stattdessen mit einem eigenen Scouting Team sicherstellen. Diese Einheit...

