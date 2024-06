CHANGSHA, China, June 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am Morgen des 15. Juni wurde im Hunan-Museum die Ausstellung "Inkarnation der Schönheit - Weibliche Kulturgüter der Han und Römer" eröffnet. Wertvolle nationale Kulturgüter, darunter Originalstücke wie ungefütterte Gewänder aus einfachem Garn mit geschwungener Vorderseite, werden zum ersten Mal ausgestellt. Die Ausstellung wird bis zum 7. Oktober zu sehen sein.



Die Ausstellung, die gemeinsam vom Hunan-Museum und der Verwaltung für die Überwachung des römischen Kulturerbes geplant wurde, zeigt mehr als 200 Stücke/Exponate aus 19 Museen, darunter das Hunan-Museum und die Kapitolinischen Museen in Rom, Italien. Zu sehen sind unter anderem Bronzearbeiten, Töpferwaren, Gold- und Silberwaren, Glaswaren, Textilien, Jadewaren und Skulpturen.

Die Ausstellung stellt Frauen und drei ihrer wichtigsten Lebensbereiche - Familienleben, soziales Leben und Gefühlsleben - in den Mittelpunkt und präsentiert farbenfrohe Frauengeschichten in östlichen und westlichen Kulturen vor 2.000 Jahren. Indem sie östliche und westliche Kulturrelikte in einen spannenden und bedeutungsvollen Dialog einbezieht, zeigt sie die kulturellen Merkmale der einzigartigen Schönheit von Frauen mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund und ihr Streben nach dem Wert einer gemeinsamen Ästhetik.

Die zum ersten Mal gezeigten ungefütterten Kleidungsstücke aus einfachem Garn mit geschwungener Vorderseite stellen den Höhepunkt der Textiltechnologie in der westlichen Han-Dynastie dar. Mit einem Gewicht von 48 g wird das bis heute früheste Beispiel für ein derart dünnes und leichtes Kleidungsstück aus ungefärbter, einfarbiger Seide mit quadratischen Löchern und Manschette und Kragen mit Seidenverzierung ausgestellt. Es wurde im Grab 1 in Mawangdui ausgegraben, dem Grab von Xinzui, die historischen Aufzeichnungen zufolge die Frau von Li Cang, dem Kanzler des Changsha-Staates der westlichen Han, war. Sie lebte vor mehr als 2.200 Jahren und starb im Alter von etwa 50 Jahren.

Zum ersten Mal ist auch ein Kleidungsstück mit einem Muster zu sehen, auf dem steht: "Lebe ein langes und glückliches Leben". Die Kleidungsstücke stammen aus einer Bambuskiste aus der Westseite des Mawangdui-Grabes 3, in der sich "zwei Kisten mit Kleidung" befanden. Die Zeichen für "Lebe ein langes und glückliches Leben" sind die frühesten gewebten Exemplare ihrer Art, die auf ausgegrabenen Seidenstoffen gefunden wurden.

Das "Gemalte Wandbild von Perseus und Andromeda", ein römischer Schatz aus den Kapitolinischen Museen, wird zum ersten Mal öffentlich ausgestellt. Der Direktor der Verwaltung für die Überwachung des römischen Kulturerbes erklärte gegenüber den Medien: "Dieses Halbmond-Wandbild aus der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts n. Chr. stellt eine mythologische Geschichte von Helden dar, die die Schönheit retten." Die 138 ausgestellten römischen Stücke/Exponate stammen hauptsächlich aus den Kapitolinischen Museen und werden alle zum ersten Mal in China ausgestellt.

