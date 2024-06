Ceconomy erweitert seine Präsenz in der Schweiz durch die Übernahme von 20 Melectronics-Märkten der Migros. Diese strategisch ausgewählten Standorte werden in Xpress-Märkte umgewandelt, die praktische Elektronikartikel und eine starke Online-Anbindung bieten. Unabhängig davon emittierte Ceconomy eine neue Anleihe über 500 Mio. EUR mit einem Zinssatz von 6,25 %, der an Nachhaltigkeitsziele gebunden ist. Zudem hat das Unternehmen ein Rückkaufangebot für seine bestehende Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. EUR und einer Laufzeit bis 2026 und 1.75% Kupon unterbreitet. Insgesamt haben die Analysten ihre Schätzungen angehoben, um den Fortschritten des Unternehmens bei der Transformation im Hinblick auf die GJ25/26-Ziele Rechnung zu tragen. Die Analysten erhöhen ihr Kursziel auf EUR 3,50 (alt: EUR 3,00). Das Rating wird bestätigt: KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Ceconomy%20AG





