Seit geraumer Zeit richten sich Blicke gebannt auf die Aktienentwicklung des Cybersicherheits-unternehmens, dessen Kursbewegungen in letzter Zeit insbesondere im Optionsmarkt für Gesprächsstoff verantwortlich waren. Mit außerordentlich hohen impliziten Volatilitäten weisen die Optionen darauf hin, dass bedeutende Bewegungen des Unternehmenswertes höchstwahrscheinlich sind, was Investoren auf potenzielle Großereignisse oder Trendwenden hinweisen könnte. Über die vergangenen zwei Monate haben mehrere Analytiker ihre Gewinnerwartungen für das Unternehmen angehoben und damit die Konsensschätzung für das aktuelle Quartal genehmlich in die Höhe getrieben. In einer dynamischen, IT-getriebenen Welt konnte das innovative Unternehmen überdies seine Verkaufsleistung in der Partnerschaft mit einem bedeutenden Technologieanbieter umsatzkräftig präsentieren und eine beispiellose Erfolgsgeschichte mit mehr als einer Milliarde [...]

Hier weiterlesen