PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag wenig verändert tendiert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat am Mittag mit 4913,92 Punkten auf der Stelle. Der französischen Cac 40 sank dagegen um 0,39 Prozent auf 7579,85 Punkte, während der britische FTSE 100 um 0,14 Prozent auf 8214,18 Zähler nachgab.

"Bis zum Wochenende dürfte die Marktliquidität vor allem in Europa eher gering bleiben, bei gleichzeitig steigender Nervosität", hieß es in einer Einschätzung der Experten von Index-Radar. "Neben den anstehenden Inflationszahlen aus den USA am Freitag (PCE) sorgt die erste Runde der französischen Parlamentswahlen am Sonntag für Zurückhaltung."

Schwächster Sektor war der der Einzelhandelswerte. Hier belasteten die Verluste des Schwergewichts Hennes & Mauritz . Der Modehändler war schwach ins dritte Geschäftsquartal (bis Ende August) gestartet. Auch die Zahlen zum abgelaufenen Quartal hatten die Erwartungen der Analysten enttäuscht. Die Aktie brach nach dem starken Lauf der Vormonate um 13 Prozent ein.

Besser sah es bei den Luxuswerten aus. Eine Kaufempfehlung durch die Bank of America trieb die Aktien des Luxuswarenherstellers Kering um 5,2 Prozent nach oben. Analystin Ashley Wallace sieht positive Entwicklungen bei der Marke Gucci, die schon länger schwächelt, und schon länger auf der Aktie lastet.

Technologiewerte ließen sich von den Vorgaben des US-Halbleiterherstellers Micron nicht sonderlich beeindrucken. Der Ausblick der Amerikaner auf das vierte Quartal ihres Geschäftsjahres hatte zwar enttäuscht, die Investitionspläne des US-Unternehmens werteten Marktteilnehmer aber als positiv für Halbleiter-Ausrüster. Daher kletterten ASML um 1,1 Prozent./mf/mis

SE0000106270, US5951121038, FR0000121485, EU0009658145, NL0010273215, FR0003500008, GB0001383545