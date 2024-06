Großaktionär reduziert Anteile an Birkenstock

Werbung







Die Investmentgesellschaft L Catterton reduziert seine Anteile an der deutschen Sandalenmarke Birkenstock. Trotz der Ankündigung, weiterhin in Birkenstock investiert zu bleiben, gaben die Papiere in der Folge deutlich nach.



Birkenstock-Aktionär L Catterton, die vom LVMH-Großaktionär Bernard Arnault dominiert wird, hat rund acht Monate nach dem Börsengang des Gesundheitssandalenherstellers Birkenstock die Chance zur Platzierung eines 756 Millionen US-Dollar schweren Aktienpaketes genutzt. In der Nacht auf Donnerstag teilte Birkenstock mit, dass 14 Millionen Papiere zu einem Preis von je 54 US-Dollar bei institutionellen Investoren platziert worden sein. Die Investmentgesellschaft L Catterton reduziert somit ihre Anteile, betonte aber weiterhin langfristig in Birkenstock engagiert zu bleiben. Nach der Ankündigung gaben die Papiere des Gesundheitssandalenherstellers rund 4,8 Prozent nach und notierte zwischenzeitlich auf einem Niveau von umgerechnet knapp über 54 US-Dollar. Beim Börsengang im Oktober waren die Papiere noch zu 46 US-Dollar ausgegebenen worden. Nach einer Erhöhung der Gewinn- und Umsatzprognosen im Mai konnte der Aktienkurs die positive Stimmung an den Märkten nutzen und kletterte zwischenzeitlich auf 61 US-Dollar.









Webinartermin



In unserer Sonderveranstaltung "Der große charttechnische Halbjahresausblick" zeigt Jörg Scherer, Leiter der Technischen Analyse der HSBC, am Mittwoch, den 3. Juli, um 18:30 Uhr seine charttechnische Roadmap für die zweite Jahreshälfte im Jahr 2024 auf. Seien Sie dabei und werfen Sie mit uns einen Blick auf das, was die nächsten sechs Monate mit sich bringen könnten.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC