© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Der S&P 500 und der Nasdaq haben ihre Allzeithochs erreicht, unterstützt durch eine Rallye im Bereich der künstlichen Intelligenz. Experten erwarten jedoch, dass die Gewinne nun begrenzt sind. Laut einer Umfrage von CNBC wird der S&P 500 das Jahr bei 5.500 Punkten beenden, was nicht mehr viel Spielraum nach oben lässt. Mit am optimistischsten ist noch David J. Kostin von Goldman Sachs, der seine Prognose auf 5.600 Punkte anhob. Experten der Deutschen Bank hingegen sehen "die Voraussetzungen für eine weitere Verschnaufpause", was unter anderem an hohen Positionierungen und nachlassenden Aktienrückkäufen vor der anstehenden Gewinnsaison liege. Zu den Bären gehört auch Dubravko Lakos-Bujas von …