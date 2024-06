Chart des Tages: US Dollar Index - USDIDX (27.06.2024)

Der Dollar hat sich in den letzten Tagen außergewöhnlich stark entwickelt und ist über eine wichtige Widerstandszone gestiegen. Obwohl der US Dollar-Index USDIDX heute um 0,12 - auf 105,570 Punkte fällt, handelt es sich dabei lediglich um einen Pullback nach den gestrigen dynamischen Anstiegen.

Aus fundamentaler Sicht hat sich in dieser Woche bisher nicht viel verändert. Die PMI-Daten vom Ende der letzten Woche, die als weiterer Wachstumskatalysator wirkten, könnten die Bullen jedoch weiterhin unterstützen. Aus den USA kommen gemischte Daten, aber insgesamt deuten die Berichte weiterhin auf eine starke Wirtschaft hin. Die US-Notenbanker sind nach wie vor eher zurückhaltend und bereiten sich nicht auf schnelle Zinssenkungen vor. Jüngste Kommentare deuten darauf hin, dass ein optimistischer Inflationstrend beibehalten werden muss, bevor Zinssenkungen in Betracht gezogen werden. In diesem Zusammenhang werden wir nächste Woche die Arbeitsmarktdaten erfahren, die Aufschluss über den Zustand der Wirtschaft im Juni geben werden.

- WKN 998230 - ISIN: XD0009982303

USDIDX (D1)

Ein Blick auf das Chart des Dollar-Index USDIDX zeigt, dass die Notierungen die wichtige Widerstandsmarke bei 104,800-105,200 durchbrochen haben. Seit zwei Jahren bewegt sich der Dollar in einem Seitwärtskanal zwischen 100,000 und 106,200. Derzeit befinden wir uns praktisch 1,00 - unter dem Test der oberen Grenze. Allerdings befindet sich der Index bereits in dem Bereich, der in den letzten Monaten...

