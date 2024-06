Dübendorf (ots) -Leif Agnéus tritt per Juni 2024 als Präsident von swissstaffing zurück. Er hat den Verband der Schweizer Personaldienstleister in dieser Rolle während sechs Jahren nachhaltig weiterentwickelt und vorangebracht. Sein Nachfolger Andreas Eichenberger wurde am 27. Juni 2024 einstimmig zum neuen Präsidenten von swissstaffing gewählt.Leif Agnéus hat entschieden, sich nach sechs erfolgreichen Jahren als Präsident des Verbands der Personaldienstleister swissstaffing zurückzuziehen. Er gibt sein Amt per Juni 2024 an Andreas Eichenberger ab.Leif Agnéus, External Relations & Public Affairs Director und ehemaliger General Manager bei Manpower (Schweiz) AG, hat den Verband als Präsident von 2018 bis 2024 mit Blick auf die Zukunft der Personaldienstleistung weiterentwickelt und vorangebracht. Er versteht es, auch über den Röstigraben hinweg erfolgreich zu kommunizieren und zu handeln. Leif Agnéus legte besonderen Wert auf die aktive Interessensvertretung der Temporärbranche, insbesondere bei politischen und wirtschaftlichen Gremien.Mit der mehrmaligen Verlängerung des Gesamtarbeitsvertrags Personalverleih (GAVP) stärkte swissstaffing unter seiner Führung die Rahmenbedingungen für ein austariertes Gleichgewicht zwischen der Flexibilisierung der Arbeit und sozialer Sicherheit. Ebenso wurden während seiner Amtszeit die Branchenlösung für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Personalverleih QAS eingeführt."Ich blicke mit Stolz und Dankbarkeit auf meine Amtszeit als Präsident von swissstaffing zurück. Es war eine Zeit mit Herausforderungen und Erfolgen, in der wir gemeinsam bedeutende Fortschritte im Sinne der Arbeitnehmenden, der Wirtschaft und der Branche erzielt haben", sagt Leif Agnéus.swissstaffing dankt Leif Agnéus herzlich für sein herausragendes Engagement und seinen unermüdlichen Einsatz für den Verband und die gesamte Personaldienstleistungsbranche.Andreas Eichenberger einstimmig zum neuen swissstaffing-Präsidenten gewähltAm 27. Juni 2024 haben die swissstaffing-Mitglieder Andreas Eichenberger einstimmig zum neuen Präsidenten des Verbands gewählt.Andreas Eichenberger ist Gründer der House of Flexwork Group mit den Marken Induserv, Payroll House und Hardworker. Er ist seit 25 Jahren als Unternehmer mit eigener Firma im Personalverleih tätig und kennt die Personaldienstleistungsbranche bestens. Sein langjähriges Mitwirken im Vorstandsausschuss von swissstaffing rundet seinen grossen Erfahrungsschatz ab."Mir ist es wichtig, zukunftsfähige Lösungen zu erarbeiten", erklärt Andreas Eichenberger. "Im Speziellen geht es darum, Kontinuität zu wahren, und eine heute äusserst gut funktionierende Organisation weiterzuentwickeln. Gleichzeitig soll swissstaffing auch künftig in der Lage sein, unserer Branche im Umfeld sich laufend verändernden Spielregeln bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaffen."swissstaffing freut sich sehr, Andreas Eichenberger als neuen Präsidenten begrüssen zu dürfen und mit ihm gemeinsam die Zukunft der Personaldienstleistungsbranche zu gestalten.swissstaffing ist das Kompetenz- und Servicezentrum der Schweizer Personaldienstleister. Als Arbeitgeberverband vertritt swissstaffing die Anliegen seiner 480 Mitglieder gegenüber Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. swissstaffing ist Sozialpartner des GAV Personalverleih, dem Vertragswerk mit den meisten unterstellten Arbeitnehmenden in der Schweiz.Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:Celeste Bella, Leiterin Marketing & KommunikationTel: 044 388 95 65 / 079 388 94 22celeste.bella@swissstaffing.chwww.swissstaffing.chOriginal-Content von: swissstaffing - Verband der Personaldienstleister der Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100057910/100921026