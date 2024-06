174,6 % Aufwärtspotenzial: BMO Capital Markets gibt der Aktie ein Kursziel von 8,25 CAD

Anzeige / Werbung

Die Konsensbewertung aller Analysten sieht ein 174,6 % Aufwärtspotenzial bei dieser Aktie

Gold dürfte weiterhin glänzen und Anleger vor Inflation schützen, und Aktien von Goldminen sind die beste Möglichkeit, vom Gold-Bullenmarkt zu profitieren.

Goldaktien sind sowohl absolut als auch im historischen Bewertungsvergleich nach wie vor grotesk unterbewertet, da die meisten Goldminenaktien in den letzten fünf Jahren deutlich hinter dem Goldpreis zurückgeblieben sind:

Quelle: Ycharts

Eine Goldminenaktie die nach wie vor enorm unterbewertet ist Collective Mining

Collective Mining ist ein kanadisches Explorations- und Entwicklungsunternehmen, welches sich auf die Identifizierung und Erkundung potenzieller Goldprojekte in Südamerika spezialisiert hat. Das Unternehmen sucht nach Gold-, Silber- und Kupfervorkommen. Es besitzt 100 % der Anteile am Projekt Guayabales, das aus 26 Claims mit einer Gesamtfläche von 4.780,98 Hektar in der kolumbianischen Region Caldas besteht, sowie am Projekt San Antonio mit einer Fläche von 4.729 Hektar ebenfalls in der Region Caldas in Kolumbien.

Kolumbien ist ein sehr attraktiver Standort für Bergbauaktivitäten, da es eine schnelle Genehmigungszeit von nur 10 Monaten bietet (in den USA im Durchschnitt 15 Jahre)

Im nachfolgenden sehr aufschlussreichen Interview teilt Ari Sussman, der Executive Chairman von Collective Mining, seine Vision für die Explorationsbemühungen des Unternehmens in Kolumbien mit.

Ari Sussmann war Gründer, Chief Executive Officer und Direktor von Continental Gold. Unter seiner Führung von sammelte das Unternehmen fast 1 Milliarde Dollar auf und entdeckte mehr als 11 Millionen Unzen hochgradiges Gold und Silber auf dem Projekt Buriticá in Antioquia, Kolumbien).

Wie Sie im Interview erfahren haben hat Collective Mining ehrgeizige Pläne, die Potenziale des breiteren Porphyrtrends zu erkunden.

Die jüngsten Bohrergebnisse am Apollo-Ziel sind sehr bemerkenswert:

Die Bohrungen ergaben 513 Meter mit 2,2 Gramm Goldäquivalent pro Tonne und 825 Meter mit 1,1 Gramm Goldäquivalent pro Tonne.

Diese Ergebnisse sind außergewöhnlich, insbesondere da die Mineralisierung direkt an der Oberfläche beginnt.

Die oberste Schicht besteht aus einer 20 bis 30 Meter dicken Oxiddecke, die das Gold angereichert und das Kupfer ausgelaugt hat.

Das Porphyrsystem bei Apollo ist ungewöhnlich hochgradig, was selten ist. Typischerweise sind Porphyrsysteme großvolumige, aber niedriggradige Vorkommen.

Molybdän spielt eine wichtige Rolle bei der Erkennung von Porphyrsystemen, obwohl es nicht abgebaut wird.

Es dient als Wegweiser aufgrund seiner Dichte und Beständigkeit.

Mineralisierungsarten

Gold

Silber

Kupfer

Molybdän

Wolfram

Jüngere Porphyrsysteme wie das bei Apollo enthalten typischerweise weniger Molybdän.

Der Porphyrtrend erstreckt sich über eine Länge von viereinhalb Kilometern und verfügt über mehrere Zielgebiete: Apollo, Plutus, Olympus und Box liegen nahe beieinander und zeigen vielversprechende Werte.

Box wird derzeit zum ersten Mal gebohrt.

Das Ziel war es, herauszufinden, ob sich entlang des Trends von Box nach Apollo abbauwürdige Vorkommen befinden.

Anfang diesen Monats wurden die hochgradigen Untersuchungsergebnisse veröffentlicht und es wurde bestätigt was vermutet wurde:

Mit Werten von bis zu 12,02 g/t Goldäquivalent (11,06 g/t Gold, 106 g/t Silber und 0,02 % Kupfer) wurden zwei neue Aufschlussgebiete aus brekziösem Porphyr mit überlagernden CBM-Adern identifiziert.

In der letzten Woche gab das Unternehmen bekannt das es ein sechstes Bohrgerät einsetzen wird, fünf Bohrgeräte sind derzeit auf den Zielen Apollo, Box, Olympus und Trap im Einsatz, wobei das sechste Gerät zum ersten Mal auf dem Ziel X im südlichen Teil des Projektgebiets bohren wird

Neben dem neuen Bohrgerät startet Collective Mining mit einer geophysikalischen VTEM/ZTEM-Untersuchung auf dem Projekt Guayabales.

Das luftgestützte geophysikalische Programm wird von Geotech Ltd. durchgeführt und deckt eine Gesamtfläche von 74 km2 mit 1.449 Fluglinienkilometern (100 Meter Linienabstand) ab und umfasst hubschraubergestützte elektromagnetische Vermessungen im Zeitbereich (VTEM) und elektromagnetische Vermessungen mit dem Z-Achsen-Kippsystem (ZTEM). Das Hauptziel des Programms ist die Entdeckung von leitfähigen sulfidhaltigen Erzkörpern, ähnlich dem Apollo-System, in Tiefen, die direkt unter der Oberflächenabdeckung beginnen und bis zu 2.000 Meter tief sind.

Ari Sussman, Executive Chairman, kommentierte:

"Das enorme Potenzial unseres Guayabales-Projekts wurde bereits durch eine Reihe von Entdeckungen bewiesen, die wir durch Bohrungen innerhalb der Grenzen von Gebieten gemacht haben, die durch begrenzte Aufschlüsse definiert sind. Da mehr als 90 % des Projekts noch unterirdisch liegen, ist die Durchführung einer luftgestützten VTEM- und ZTEM-Untersuchung sehr sinnvoll, um uns bei der Erkundung neuer Ziele in Gebieten ohne Aufschlüsse zu unterstützen. Insbesondere freuen wir uns darauf, die Ergebnisse zu verwenden, um die geplanten zukünftigen Bohrungen auf dem Ziel Plutus zu verfeinern, da dieses Gebiet sehr groß ist und es keine auffälligen Gesteinsproben gibt."

Das Projekt Guayabales befindet sich im ertragreichen Mineralgürtel "Middle Cauca" in Kolumbien. Die Explorationslizenz des Unternehmens befindet sich an der Westseite der Panamericana und befindet sich neben dem mehrere Millionen Unzen schweren Marmato-Projekt von Aris Mining, das sich derzeit im Bau befindet.

Die luftgestützten Vermessungen werden im Juli 2024 abgeschlossen sein, heißt es in der oben verlinkten Pressemitteilung. Die Verarbeitung der Daten und die Interpretation werden vor Ende des dritten Quartals 2024 erwartet heißt es weiter. Die Bohrungen auf neuen Zielen, die sich aus dieser Untersuchung ergeben, könnten somit bereits im 4. Quartal 2024 beginnen.

Sowohl das sechste Bohrgerät als auch die luftgestützten Vermessungen sind Teil des vollständig finanzierten 40.000-Meter-Bohrprogramms für 2024 von Collective Mining.

Untertagebau und Zugang

Apollo wird sowohl im Tagebau als auch im Untertagebau erschlossen. Ein Tunnel wird durch Box und Tower bis nach Apollo führen. Der Untertagebau bei Apollo wird voraussichtlich als Sub Level-Cave-Operation durchgeführt.

Diese Methode ist die zweitgrößte Methode im Untertagebau und ermöglicht niedrigere Grenzgehalte.

Zusammengefasst zeigt sich, dass Collective Mining gut positioniert ist, um die Potenziale des Porphyrtrends zu maximieren und durch optimierte Bergbauansätze und Infrastruktur eine bedeutende Goldlagerstätte zu erschließen.

Die Experten von BMO Capital Markets sind ähnlicher Meinung und geben der Aktie ein Kursziel von 8,25 CAD.

Die Konsensbewertung aller Analysten sieht ein 174,6 % Aufwärtspotenzial bei dieser Aktie .

Wir haben dem nichts hinzuzufügen, wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben wie immer mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Die Unternehmensführung sowie Insider von Collective Mining sind stark mit dem Unternehmen verbunden und halten rund 40% der ausgegebenen Aktien.

Mehr Informationen finden Sie auf www.collectivemining.com

