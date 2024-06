Mainz (ots) -ZDFneo ÄnderungsmitteilungWoche 29/24Sonntag, 14.07.Bitte Programmänderungen beachten:12.10 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensIrland - die magische Insel(vom 20.3.2022)Deutschland 202212.55 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensVulkane(vom 22.11.2020)Deutschland 202013.40 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensAntarktis - Expedition in die Zukunft(vom 1.3.2020)Deutschland 202014.20 Terra XWas die Welt am Laufen hält: EnergieMit Professor Harald LeschFilm von Dorothea Nölle(vom 5.5.2024)Deutschland 202415.05 Terra XWas die Welt am Laufen hält: KommunikationMit Professor Harald LeschFilm von Dorothea Nölle(vom 5.5.2024)Deutschland 202415.50 Terra XWas die Welt am Laufen hält: MobilitätMit Professor Harald LeschFilm von Alexander Hogh(vom 5.5.2024)Deutschland 2024(Alle sechs Folgen "Unsere Kontinente" entfallenWoche 30/24Samstag, 20.07.Bitte Programmänderungen beachten:11.20 Terra XUnsere KontinenteSüdamerikaMit Jasmina Neudecker(vom 22.1.2023)Deutschland 202212.05 Terra XUnsere KontinenteNordamerikaMit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim(vom 22.1.2023)Deutschland 202212.50 Terra XUnsere KontinenteAfrikaMit Prof. Harald Lesch(vom 16.4.2023)Deutschland 202213.35 Terra XWas die Welt am Laufen hält: EnergieMit Professor Harald LeschFilm von Dorothea Nölle(vom 5.5.2024)Deutschland 202414.15 Terra XWas die Welt am Laufen hält: KommunikationMit Professor Harald LeschFilm von Dorothea Nölle(vom 5.5.2024)Deutschland 202415.00 Terra XWas die Welt am Laufen hält: MobilitätMit Professor Harald LeschFilm von Alexander Hogh(vom 5.5.2024)Deutschland 2024("Unsere Kontinente - Asien, - Europa, - Australien und Ozeanien" entfallen)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5810986