Die meistgehandelten Produkte: Zalando schwächelt, Goldrausch hält an!

Der Dax® hat nach einem positiven Start seine Gewinne wieder abgegeben und notiert am Vormittag nahezu unverändert, was bereits den zweiten misslungenen Erholungsversuch in dieser Woche darstellt. Die Unsicherheit an den Märkten bleibt hoch, da die bevorstehenden Neuwahlen in Frankreich und die anstehenden US-Inflationsdaten entscheidende Faktoren für die zukünftige Zinsentwicklung der Fed darstellen.

Auf der Liste der beliebtesten Titel, finden sich heute neben den Standardwerten wie Nvidia weitere US-Tech Werte wie Meta, AMD und Alphabet ein. Als Überraschungen, sind außerdem Zalando, die Deutsche Börse und Gold vertreten.

Nach einem skeptischen Analystenkommentar sind die Aktien von Zalando über die letzten Tage eingebrochen und erreichten einen Tiefstand von unter 21 Euro, was sie in der Jahresbilanz 2024 ins Minus rutschen ließ. Die Anleger sahen in der Kursbewegung anscheinend eine günstige Einstiegmöglichkeit und kauften vermehrt Call Optionsscheine auf den Basiswert. Analyst Luke Holbrook von Morgan Stanley setzt ein Fragezeichen hinter die mittelfristigen Wachstumsambitionen von Zalando und liegt mit seinen Schätzungen für Bruttowarenvolumen und Umsatz eher am unteren Ende der Zielspannen. Trotz der negativen Einschätzung liegt Holbrooks Kursziel von 24 Euro über dem aktuellen Xetra-Niveau, wobei er seine Empfehlung von "Overweight" auf "Equal-Weight" herabgestuft hat. Warren Buffetts Investmentholding Berkshire Hathaway hat sich erneut von weiteren Aktien des chinesischen Autokonzerns BYD getrennt, was den Anteil des Starinvestors am Tesla-Rivalen weiter sinken lässt. Anleger begrüßten Buffetts Verkäufe von BYD-Aktien und sahen darin einen Grund für Call-Positionen. Eine Analyse der Bank of America prognostiziert, dass der Goldpreis in den kommenden zwölf bis 18 Monaten auf 3000 US-Dollar pro Unze steigen könnte, vorausgesetzt, die nicht-kommerzielle Nachfrage zieht an und die Fed senkt die Zinsen. Rohstoff-Stratege Michael Widmer erklärt, dass laufende Käufe der Zentralbanken und Zuflüsse in physisch besicherte börsengehandelte Fonds positive Signale für den Goldpreis darstellen könnten. Nachrichten wie diese sorgen dafür den aktuellen Goldrausch an der Börse weiter zu befeuern, was sich auch in den beliebtesten Titeln wiederspiegelt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Zalando Call HD202G 8,55 21,17 EUR 12,625433 EUR 2,38 Open End DAX® Put HC71BW 8,59 18199,00 Punkte 19053,074257 Punkte 19,76 Open End Gold Call HD4C5A 1,12 2300,56 USD 2290,25705 USD 161,77 Open End Berkshire Call HD2HPS 1,77 410,46 USD 391,917515 USD 22,02 Open End Gold Call HD4C5B 1,29 2304,45 USD 2292,305583 USD 226,74 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.06.2024; 10:19 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Nvidia Call HD5R6B 14,68 124,24 USD 135,00 USD 8,34 18.12.2024 Alphabet Call HC8DZ5 2,15 185,38 USD 190,00 USD 8,07 18.06.2025 Meta Call HD5QWV 7,69 512,405 USD 520,00 USD 6,26 18.06.2025 Deutsche Börse Call HC7Y5Q 0,74 193,875 EUR 220,00 EUR 28,21 18.06.2025 Nvidia Call HD5R78 21,12 124,22 USD 140,00 USD 5,34 18.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.06.2024; 10:28 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Advanced Micro Long HD2RVE 0,59 156,62 135,071306 USD 7 Open End TUI Long HC91NL 0,65 6,595 5,607002 EUR 7 Open End Nvidia Short HD5WM4 0,49 124,38 139,044758 USD -10 Open End Nvidia Long HD6C0Y 7,48 124,38 94,829453 USD 4 Open End Nvidia Long HD3M3V 19 124,38 110,631764 USD 8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.06.2024; 10:48 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!