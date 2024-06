BMW hat mit dem Hochbau des zukünftigen Produktionsstandorts für Hochvoltbatterien in Niederbayern begonnen. Nach den vorbereitenden Arbeiten der vergangenen Monate nimmt der Bau mit dem Aufstellen der ersten rund zwölf Meter hohen Stütze aus Beton konkrete Formen an. Insgesamt werden in den kommenden Wochen rund 1.000 Stützen auf einer Grundfläche von 300 mal 500 Meter aufgestellt, wie BMW mitteilt. Laut Alexander Kiy, Gesamtprojektleiter bei BMW ...

Den vollständigen Artikel lesen ...