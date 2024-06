Der Goldpreis ist am Donnerstag um 8 Uhr auf 2298 US-Dollar gefallen, was einem Rückgang von 0,81% in den letzten 24 Stunden entspricht. Innerhalb einer Woche verzeichnete Gold einen Verlust von 0,99%, wodurch es auf das niedrigste Niveau der letzten zwei Wochen sank. In diesem Beitrag analysieren wir die Faktoren hinter dieser Entwicklung und die möglichen zukünftigen Bewegungen.Die Anleger halten derzeit den Atem an, da neue Daten zur US-Inflation erwartet werden. Diese könnten entscheidend sein für die zukünftigen Schritte der US-Notenbank, ...

