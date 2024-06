Pfizer Inc. (PFE) bleibt trotz mehrfacher Klagen und rechtlicher Herausforderungen eine feste Größe für Investoren, die auf ein stetiges Dividendeneinkommen setzen. Als eines der führenden biopharmazeutischen Unternehmen weltweit verkündete das Unternehmen eine Quartalsdividende von 0,42 Dollar je Aktie für das dritte Quartal 2024. Dies bedeutet die 343. aufeinanderfolgende Ausschüttung und unterstreicht das konsequente Engagement, Wert für die Aktionäre zu liefern. Aktionäre, die am 26. Juli 2024 im Aktienregister verzeichnet sind, werden somit am 3. September 2024 bedacht. Die Tradition des Unternehmens, weitreichende Gesundheitsinnovationen zu fördern, sowie dessen Bemühungen, qualitativ hochwertige und erschwingliche Gesundheitsversorgung sicherzustellen, bleiben von diesen Herausforderungen unberührt. Darüber hinaus bietet die bevorstehende Entscheidung einer Behörde für Lebens- und Arzneimittel möglicherweise [...]

Hier weiterlesen