Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. Drei noch offene Fragen bewegen zurzeit die Anleger am Aktienmarkt und sorgen für ein Hin und Her im DAX ohne klare Richtung: Erstens die Frage, ob und wann die US-Notenbank in diesem Jahr die Zinsen senken wird. Hierfür könnte der sogenannte PCE-Deflator der Konsumausgaben der Amerikaner eine Indikation liefern, der morgen um 14:30 Uhr veröffentlicht wird. Ein leichter Rückgang gegenüber dem Vormonat wird erwartet. Wir stellen den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...