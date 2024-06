Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) hat Frontgrade Gaisler, einen führenden Anbieter von strahlengeschützten Mikroprozessoren für Raumfahrtanwendungen, im Rahmen des ARTES Core Competitiveness Programms mit der Qualifizierung des Mikrocontrollers GR716B für den Flug beauftragt. Dieser hochmoderne Mikrocontroller wurde speziell für die Avionik von Raumfahrzeugen entwickelt, und sein Prototyp wird voraussichtlich noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240627138297/de/

The European Space Agency (ESA) has awarded Frontgrade Gaisler, a leading provider of radiation-hardened microprocessors for space applications, a contract under the ARTES Core Competitiveness programme to qualify the GR716B microcontroller for flight. This state-of-the-art microcontroller is specifically designed for spacecraft avionics, and its prototype is expected to be released later this year. (Photo: Business Wire)