Aktie der Woche: FedEx (27.06.2024)

Die Aktien von FedEx (FDX.US) stiegen am Mittwoch um mehr als 15 - und verzeichneten damit den größten Kurssprung an einem Tag in der Geschichte des Unternehmens. Auslöser für den Anstieg war die Veröffentlichung des Gewinnberichts für das vierte Quartal 2024. Während die Ergebnisse etwas besser als erwartet ausfielen, überraschte das Unternehmen mit einem positiven Ausblick für das Gesamtjahr und der Ankündigung eines Aktienrückkaufs. Werfen wir einen Blick auf das Unternehmen und die jüngsten Nachrichten.

FedEx springt nach den Ergebnissen für das 4. Quartal 2024 um 15 - nach oben

FedEx verzeichnete gestern einen Kurssprung von über 15 - als Reaktion auf die am Dienstagabend veröffentlichten Ergebnisse des vierten Quartals 2024 (für das am 31. Mai 2024 abgeschlossene Quartal). Der Bericht zeigte gemischte Ergebnisse, wobei der Umsatz den Erwartungen entsprach und das Betriebsergebnis die Schätzungen verfehlte. Das bereinigte Betriebsergebnis fiel jedoch besser aus als erwartet. Die gesamte operative Marge verschlechterte sich im Vergleich zum Vorjahr, aber die Segmente Ground und Freight verbesserten sich. Das Unternehmen meldete einen Nettogewinn und einen Gewinn pro Aktie, die über den Erwartungen lagen. Der freie Cashflow war niedriger als vor einem Jahr, aber deutlich höher als erwartet. Die Investitionsausgaben blieben deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Ein Kursanstieg von über 15 - nach den Ergebnissen war der größte Tagesanstieg der FedEx-Aktie in der Geschichte des Unternehmens.

Ergebnisse für das vierte Quartal 2024

Umsatz: 22,10 Mrd. USD gegenüber 22,10 Mrd. USD (+0,9% gegenüber dem Vorjahr) Express: 10,42 Mrd. - gegenüber 10,40 Mrd. - erwartet (+0,1% YoY) Ground: 8,49 Mrd. USD gegenüber 8,51 Mrd. USD erwartet (+2,4% im Jahresvergleich) Fracht: 2,31 Mrd. - gegenüber 2,33 Mrd. - erwartet (+1,6% YoY) Dienstleistungen: $59,0 Millionen gegenüber $72,7 Millionen erwartet (-22,4% YoY)

Betriebsergebnis: 1,555 Mrd. - gegenüber 1,757 Mrd. - erwartet (+3,5% YoY) Express: $201 Millionen gegenüber $939 Millionen erwartet (-53,3% YoY) Ground: $1,104 Milliarden gegenüber $1,132 Milliarden erwartet (+10,0% YoY) Fracht: $506 Millionen gegenüber $446 Millionen erwartet (+13% YoY) Sonstiges, Eliminierungen: -256,0 Mio. USD gegenüber - 275,3 Mio. USD erwartet - 379 Mio. USD vor einem Jahr)

Operative Marge: 7,0% gegenüber 8,1% erwartet (6,9% vor einem Jahr) Express: 1,9% gegenüber 4,0% erwartet (4,1% vor einem Jahr) Ground: 13,0% gegenüber 13,7% erwartet (12,1% vor einem Jahr) Fracht: 21,9% gegenüber 19,5% erwartet (19,7% vor einem Jahr)

Bereinigtes operatives Ergebnis: 1,873 Mrd. USD gegenüber 1,827 Mrd. USD erwartet (+6,0% gegenüber dem Vorjahr) Bereinigte operative Marge: 8,5% gegenüber 8,25% erwartet (8,1% vor einem Jahr)

Bereinigtes EBITDA: 2,977 Mrd. USD gegenüber 2,919 Mrd. USD erwartet (+4,9% gegenüber dem Vorjahr)

Bereinigtes Vorsteuerergebnis: 2,028 Mrd. USD gegenüber 1,765 Mrd. USD erwartet (+16,4% im Jahresvergleich)

Bereinigter Nettogewinn: 1,344 Mrd. - gegenüber 1,327 Mrd. - erwartet (+7,2% im Jahresvergleich)

Bereinigtes EPS: $5,94 gegenüber $5,22 erwartet ($6,05 vor einem Jahr)

Bereinigtes verwässertes EPS: $5,41 gegenüber $5,34 erwartet ($4,94 vor einem Jahr)

Investitionsausgaben: $1,202 Mrd. gegenüber $1,463 Mrd. erwartet (-31,4% gegenüber dem Vorjahr)

Freier Cashflow: $1,496 Mrd. gegenüber $1,100 Mrd. erwartet (-11,6% im Jahresvergleich)

FedEx verzeichnete als Reaktion auf die Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 den größten Kurssprung an einem Tag in der Geschichte. Quelle: XTB Research

FedEx erwartet positives Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2025

Der Umsatzanstieg von 0,9 - gegenüber dem Vorjahr im vierten Quartal mag zwar gering erscheinen, doch ist zu beachten, dass er auf eine Periode der Schwäche folgt. Der Umsatz von FedEx ist in jedem Quartal zwischen Fiskal-Q2 2023 und Fiskal-Q3 2024 im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen, so dass ein kleines positives Wachstum als Erfolg gewertet werden kann. Dennoch war der Umsatz im gesamten Geschäftsjahr 2024 um 2,7 - niedriger als im Geschäftsjahr 2023. Das Unternehmen geht jedoch davon aus, dass sich das Umsatzwachstum für das Gesamtjahr (Geschäftsjahr 2025) positiv entwickeln wird und erwartet ein Wachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich". Außerdem erwartet das Unternehmen für das Gesamtjahr ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 20,00 bis 22,00 US-Dollar, wobei der Mittelpunkt dieser Spanne (21,00 US-Dollar) über der Analystenschätzung (20,85 US-Dollar) liegt.

Der Anstieg des Aktienkurses wird wahrscheinlich auch durch die Ankündigung von Aktienrückkäufen unterstützt - FedEx plant, im Geschäftsjahr 2025 - 2,5 Milliarden für Aktienrückkäufe auszugeben.

Prognose für das Geschäftsjahr 2025

Umsatzwachstum: "niedriges bis mittleres einstelliges Wachstum".

Bereinigtes EPS: $20,00-22,00 gegenüber erwarteten $20,85

Investitionsausgaben: 5,20 Mrd. - gegenüber 5,55 Mrd. - erwartet

Rückkäufe: $2,5 Milliarden

FedEx konnte erstmals seit dem ersten Quartal 2023 wieder ein positives Umsatzwachstum verzeichnen und erwartet auch für das Gesamtjahr 2025 ein positives Ergebnis. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Kostensenkungen laufen gut

FedEx sagte, dass sich seine Kostensenkungsmaßnahmen auszahlen und dass das Unternehmen dabei ist, sein Ziel von 4 Milliarden Dollar an Kostensenkungen zu erreichen. Das Unternehmen hat Anstrengungen unternommen, um die Kosten zu minimieren, und hat erst Anfang des Monats einen umfangreichen Personalabbau angekündigt. So sollen in Europa bis zu 2.000 Stellen abgebaut werden. Das Unternehmen strebt in diesem Geschäftsjahr dauerhafte Kostensenkungen in Höhe von 2,2 Milliarden Dollar an. Auch die Investitionen waren in den letzten beiden Geschäftsjahren rückläufig, sollen aber in diesem Jahr wieder leicht und im Geschäftsjahr 2026 deutlich ansteigen.

