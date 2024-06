Salzburg (www.anleihencheck.de) - Die globalen Konjunkturdaten waren zuletzt gemischt: Während die Eurozone die Talsohle durchschritten hat und sich leicht erholt, sind in den USA Bremsspuren zu erkennen, so die Experten vom Bankhaus Carl Spängler & Co.Das Salzburger Bankhaus Spängler gehe von einem moderaten Wachstum der Weltwirtschaft aus. Aufgrund der Hartnäckigkeit der Inflation dürften die erwarteten Zinssenkungen verhaltener ausfallen. "Auch sind verschiedene Risiken zu beachten, vor allem in den Bereichen Geopolitik und Staatsverschuldung. Dennoch: Der Optimismus bleibt", würden die Experten der ältesten Privatbank Österreichs in ihrem aktuellen Kapitalmarktausblick erklären. ...

