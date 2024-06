Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die L-Bank begibt eine Anleihe (ISIN XS2845726616/ WKN A4CJCP) im Emissionsvolumen von 500 Millionen Britischen Pfund, so die Börse Stuttgart.Anleger würden einen Kupon in Höhe von 4,75% erhalten, erstmalig am 16.06.2025. Als Fälligkeitsdatum sei der 16.06.2026 angegeben. Gehandelt werden könne ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen und in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Nominalen. Moody's bewerte die L-Bank mit AAA. (Bonds weekly Ausgabe vom 27.06.2024) (27.06.2024/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...