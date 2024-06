Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Micron | Blackberry | Manz & Softbank greift Tempus AI unter die Arme! - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 14 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - Schaukelbörse geht weiter Tops & Flops - Heidelberg Materials vor Ausbruch - Micron - übertriebene Reaktion - BlackBerry - Startschuss für mehr - Amazon - Herzlich willkommen im 2-Billion-Dollar-Club Levis - es läuft nicht rund Birkenstock - Großaktionär senkt Beteiligung Tempus AI - Geht die wilde KI-Fahrt jetzt los - Softbank - neue Pläne in Japan BP - Arbeitsplätze gestrichen Kering - BofA vs. Deutsche Bank H&M - Zahlen findne keinen Gefallen Meyer Burger - Vorsich sonst sind die Aktien weg Termine - Nike ist an der Reihe Rheinmetall - neuer Auftrag Vonivia - JPMorgan bleibt bullish Manz - Überraschung, die Prognose wird gesenkt Zuschauerfragen