Um 79 Prozent steigt der Umsatz bei BDT Media Automation 2023 auf 129,8 Millionen Euro an. Geplant war ein Plus von 43 Prozent. Beim EBITDA geht es um 49 Prozent auf 11,6 Millionen Euro nach oben. Der Gewinn legt von 4,0 Millionen Euro auf 4,4 Millionen Euro zu, ein Plus von 10 Prozent. 2024 sollen Umsatz und Ertrag weiter ansteigen. Die Anleihe von ...

