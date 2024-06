DJ PTA-Adhoc: medondo holding ag: medondo holding AG meldet geprüfte Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2023

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta/27.06.2024/13:50) - medondo holding AG meldet geprüfte Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2023

München, 27. Juni 2024: Die medondo holding AG meldet mit ihrem HGB-Konzernabschluss 2023 geprüfte Finanzkennzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Der Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2023 belief sich auf TEUR 1.249 (Vorjahr: TEUR 1.604).

Aktivierte Eigenleistungen aus selbstentwickelter Software betrugen TEUR 1.140 (Vorjahr: TEUR 1.926).

Das Jahresverlust vor Zinsen und Steuern (EBIT) ist mit TEUR - 4.139 (Vorjahr: TEUR - 5.261) stark zurückgegangen. Zwar sind der Umsatz und der Rohertrag etwas gesunken. Demgegenüber wirken sich jedoch die Kosteneinsparungen, insbes. im Personalbereich, stark ergebnisverbessernd aus.

Die Personalkosten im Konzern sind im Berichtsjahr mit TEUR 2.922 gegenüber TEUR 4.658 im Vorjahr insgesamt deutlich gesunken. Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter ist mit 29 im Vergleich zum Vorjahr mit 48 entsprechend deutlich gesunken.

Auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich mit TEUR 1.420 (Vorjahr: TEUR 1.908) deutlich vermindert. Wie im Vorjahr schlugen sich auch im Geschäftsjahr 2023 insbesondere die Einmalkosten im Zusammenhang mit den Kapitalmaßnahmen nieder.

Der Zinsaufwand ist mit TEUR 158,1 gegenüber dem Vorjahr (TEUR 68,7) deutlich gestiegen, weil sich der Umfang bei den zu verzinsenden Wandelschuldverschreibungen entsprechend gesteigert hat.

Der Jahresfehlbetrag im Konzern ist mit - TEUR 4.294 im Geschäftsjahr 2023 (Vorjahr: - TEUR 5.329) stark zurückgegangen.

Bilanziell hat sich die Situation des Konzerns gegenüber dem Vorjahr allerdings nicht weiter verbessert.

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2023 nunmehr TEUR 13.470 nach TEUR 17.173 im Vorjahr. Die durchgeführten Kapitalmaßnahmen konnten das neg. Jahresergebnis nur teilweise auffangen, da diese überwiegend in Form von Wandelschuldverschreibungen durchgeführt wurden, die unter den Anleihen bilanziert werden.

Die rechnerische Eigenkapitalquote hat sich daher von 84% in 2022 auf nunmehr 73 % per 31.12.2023 verschlechtert Die Bilanzsumme beträgt nun TEUR 18.434 (Vorjahr: TEUR 20.475).

Ausblick 2024

Die Gesellschaft geht davon aus, dass das relevante Marktvolumen im Bereich "Voll integrierte Arztlösungen" auf Basis der Analysen und Einschätzungen von Dritten in 2023 und den folgenden Jahren ein großes Wachstum verspricht. Zu dieser Einschätzung tragen insbesondere auch die Ergebnisse viele Studien von renommierten Beratungsunternehmen bei, die bei der Digitalisierung des Medizinsektors in Deutschland großen Nachholbedarf sehen.

Die Software hat nun den Status "ready to Sale". Die bisherigen Module unterstützen Arztpraxen in der Organisation und können hier sehr viel Zeit einsparen.

Die Philosophie man muss alles selbst entwickeln wurde aufgegeben. Doch die digitale Wertschöpfungskette von der Terminvereinbarung bis hin zur Abrechnung bleibt erhalten und ist in Partnerschaften mit PVS-Systemen zu erreichen.

Wir werden selbst keine Abrechnung entwickeln, sondern nutzen die bestehende Abrechnung des jeweiligen PVS-Herstellers.

Hierzu bedarf es einer flexiblen Schnittstelle, die weiter in diese Richtung entwickelt wird.

Die ersten Lizenzen sind verkauft und es gilt nun, über den Vertrieb ein Netzwerk aufzubauen.

Unser Ergebnis für 2024 müssen wir stabilisieren. Die Restrukturierung hat ein enormes Einsparungspotential mit sich gebracht. Aber jetzt gilt es, den Vertrieb anzukurbeln und Umsatzzahlen zu steigern. Ziel wird sein, den Break Even zu erreichen. In weiteren Kooperationen werden wir in Kürze ein Fintech Produkt verkaufen können.

Der vollständige HGB-Konzernabschluss der medondo holding AG wird am 27. Juni 2024 auf der Internetseite unter https://holding.medondo.com/medondo/finanzberichte/ veröffentlicht.

(Ende)

Aussender: medondo holding ag Adresse: Tattenbachstraße 6, 80538 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Jürgen Rotter Tel.: +49 89 9974290 00 E-Mail: ir.holding@medondo.com Website: www.holding.medondo.com

ISIN(s): DE0008131350 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

