Bitcoin News: US-Regierung verkauft BTC-Token via Coinbase - was sind die Konsequenzen?

Die US-amerikanische Regierung hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer wieder Bitcoin-Wallets beschlagnahmt, die mit BTC-Token gefüllt waren, die aus illegalen Aktivitäten erhalten wurden. Dabei werden nicht selten gleich größere Mengen an BTC-Token über eine Kryptobörse verkauft, was häufig merkliche Veränderungen am Krypto-Markt mit sich bringt.

Diese Situation wiederholt sich nun, nachdem die US-amerikanische Regierung fast 4.000 BTC-Token über die Kryptobörse Coinbase veräußert hat. So wurden nämlich 3.940 BTC-Coins im Wert von circa 240 Millionen US-Dollar auf den Markt gebracht, woraufhin sich der BTC-Preis merklich reduzierte.

Kriminelle Krypto-Wallets mit Bitcoin-Inhalten beschlagnahmt

Laut den Angaben des Krypto-Daten-Dienstes Arkham Intelligence wurden die 3.940 Bitcoin, die jetzt von der Regierung der USA verkauft wurden, bereits vor einiger Zeit beschlagnahmt. Die dazugehörigen Wallets stehen im Zusammenhang mit Silk Road - dem damals größten Online-Shop für illegale Ware, der bereits im Jahr 2013 vom FBI geschlossen wurde. Die Gerichtsverfahren zu diesem Coup ziehen sich allerdings teilweise bis in die jetzige Zeit hin.

Erst im Januar 2024 wurden die nun verkauften BTC-Token offiziell eingezogen, nachdem sie bereits vorher bei Banmeet Singh - einem als Drogenhändler verurteilten Silk Road Nutzer - konfisziert wurden.

Update: US Government Sends $240M BTC to Coinbase Prime



The US Government just moved 3,940 BTC ($240M) to Coinbase Prime.



This BTC was originally seized from narcotics trafficker Banmeet Singh, and forfeited at trial in January 2024.



Transaction: https://t.co/hZ1CwqWCmF pic.twitter.com/9t6k8Wdizq - Arkham (@ArkhamIntel) June 26, 2024

In der Vergangenheit wurden immer wieder Bitcoin-Token von der US-amerikanischen Regierung auf den Markt gebracht, nachdem diese Coins zuvor im Zuge illegaler Machenschaften konfisziert worden waren. Zuletzt brachten die USA im März 2023 ganze 9.861 Bitcoins auf den Markt - damals zu einem Wert von 216 Millionen US-Dollar. Außerdem bewegte die Regierung der USA zuletzt Anfang April 2024 bereits Bitcoin-Reserven im Wert von satten 2 Milliarden US-Dollar. Bisher wurden diese jedoch nicht auf den Markt gebracht, könnten allerdings schon bald zum Verkauf bereitstehen.

Auch die deutsche Regierung hat zuletzt ähnliche BTC-Verkäufe angekündigt. So beschlagnahmte das Bundeskriminalamt (BKA) zum Beispiel Krypto-Token im Zusammenhang mit dem movie2k-Fall und könnte diese schon bald auf den Markt bringen. Dies würde noch einmal die Liquidität am Markt erhöhen und könnte damit einen großen Einfluss auf das Marktgeschehen haben.

Bitcoin Kurs weiterhin unter großem Druck

Auch wenn der Bitcoin Kurs in den vergangenen Tagen wieder etwas Entlastung erfahren und erste kleinere Gewinne verzeichnen konnte, so steht der BTC-Token doch auch weiterhin unter einem starken Druck. Denn alleine im vergangenen Monat verlor die größte Kryptowährung der Welt über 10 % an Wert und konnte sogar erst vor wenigen Tagen die Marke von 60.000 US-Dollar unterschreiten (siehe Bild unten). Die Gründe hierfür sind vielfältig, dürften aber auch unter anderem in den Abverkäufen der US-amerikanischen Regierung zu finden sein. Denn die neuen Bitcoin-Token sorgten am Markt dafür, dass der Preis eine starke Kurskorrektur durchlief.

Der Bitcoin (BTC) Kurs der letzten 30 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels wird Bitcoin zu einem Preis von 61.113,78 US-Dollar gehandelt und liegt damit in den letzten 24 Stunden mit 0,20 % leicht im Minus. Allerdings gibt es bei einem Blick auf die technische Analyse des BTC-Charts auch positive Nachrichten: Nachdem der Relative Strength Index (RSI) erst vor kurzem die Marke von 30 unterschritt, könnte der Bitcoin Kurs in den kommenden Monaten rasant an Fahrt zunehmen. Das behauptet zumindest der Krypto-Analyst "Jelle" in seinem neuesten Tweet.

