Nach der Europäischen Union und den USA bringt nun auch die türkische Regierung nun ein Gesetz auf den Weg, um Krypto-Assets investierbar zu machen. Damit öffnet sich ein durchaus großer Markt für Bitcoin und Co.

Kryptoassets: Kehrtwende auch in der Türkei

Noch 2021 hatte die türkische Regierung ein Urteil erlassen, dass Kryptowährungen als Zahlungsmittel verbot. Nun, vier Jahre später, vollzieht die Türkei eine Kehrtwende und bringt einen entsprechenden Gesetzesentwurf auf den Weg, der die Akzeptanz von Kryptowährungen durch die staatlichen Behörden signalisiert. Doch wie wichtig ist dieser Schritt für die Krypto-Welt tatsächlich? Auf den ersten Blick mag man sich fragen, ob die Türkei irgendeine Relevanz auf dem weltweiten Markt für Kryptoassets hat. Immerhin haben im Jahr 2024 bisher andere Ereignisse die Entwicklung des Bitcoins geprägt. Da ist zum einen die Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs durch die US-amerikanische Aufsichtsbehörde, die einen bis dahin nie gekannten Run von Investoren auf einen neu emittierten ETF ausgelöst hat. Zum anderen rückte zum ersten Mal das regelmäßig stattfindende Bitcoin-Halving in den Fokus von Investoren, was ebenfalls zu einem Nachfrageschub führte.

"Regulatorik ist der wahre Treiber für den Bitcoin"

"All diese Ereignisse, die wir in letzter Zeit gesehen haben, sind ja schön und gut. Doch viel wichtiger als diese Momentaufnahmen ist die weltweit entstehende Regulatorik, die Bitcoin und Co. zu einer ernstzunehmenden Assetklasse wie Aktien, Anleihen und Rohstoffe macht. Das versetzt Banken in die Lage, all ihren Kunden entsprechende rechtssichere Produktangebote zu machen und sprichwörtlich Millionen von Anlegern zu erreichen. Regulatorik ist der wahre Treiber für den Bitcoin", davon ist Andy Flury, CEO und Gründer von Wyden überzeugt. Und er muss es wissen. Immerhin ist Wyden einer der führenden Anbieter für Tradingsysteme von Krypto-Assets bei Banken. Ohne entsprechende professionelle Handelssysteme, die die speziellen ...

