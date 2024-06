Freeport-McMoRan Inc. (FCX) gab kürzlich bekannt, dass das Board of Directors eine Bardividende in Höhe von 0,15 US-Dollar pro Aktie für die Stammaktien von FCX beschlossen hat, die am 1. August 2024 an die am 15. Juli 2024 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird. Die Erklärung umfasst eine Basisdividende von 0,075 US-Dollar pro Aktie und eine variable Dividende von 0,075 US-Dollar pro Aktie in Übereinstimmung mit dem leistungsabhängigen Ausschüttungsrahmen von FCX. Die Zahlung von Dividenden liegt im Ermessen des Board of Directors, das die Finanzergebnisse von FCX, den Liquiditätsbedarf, die allgemeine Wirtschaftslage und andere Faktoren, die es für relevant hält, berücksichtigt.



FCX ist ein führendes internationales Metallunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, Marktführer im Bereich Kupfer zu werden. FCX hat seinen Hauptsitz in Phoenix, Arizona, und betreibt große, langlebige und geografisch diversifizierte Anlagen mit Reserven an Kupfer, Gold und Molybdän. FCX ist einer der größten börsennotierten Kupferproduzenten der Welt.



