München/ Berlin (ots) -Personelle Änderungen bei den Tochterunternehmen der Constantin Film: Lena Kraeber wird neue Geschäftsführerin der Olga Film und folgt damit auf Alicia Remirez und Viola Jäger. Laura Machutta übernimmt neben der Geschäftsführung der MOOVIE künftig auch die Standortleitung der Constantin Film in Berlin.Lena Kraeber, Geschäftsführerin der Olga Film: "Ich freue mich sehr über das Vertrauen und auf die neuen Aufgaben mit einem großartigen Team an meiner Seite. Es macht mich stolz, in die Fußstapfen von so unglaublich kreativen Produzentinnen treten zu dürfen, die die Olga Film über Jahrzehnte geprägt und geleitet haben, und ich bin voller Freude und Energie, das Unternehmen in eine vielversprechende Zukunft zu begleiten."Laura Machutta, Geschäftsführerin der MOOVIE und Branch Manager Constantin Film Berlin: "Die Constantin Film und jede ihrer Tochterfirmen haben ein einzigartiges Portfolio. Dahinter stehen großartige Produzent*innen sowie fantastische Kolleg*innen. Der Ausbau unserer Zusammenarbeit und der regelmäßige Austausch werden den Standort Berlin stärken. Ich freue mich sehr über die neue Aufgabe!"Oliver Berben, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: "Ich freue mich so sehr darüber, dass wir mit Lena und Laura so wunderbare Managerinnen in der Constantin Film haben. Ihre Energie und Begeisterung sind ansteckend und sie bringen so viel Wissen und Kontakte ein, was uns und unsere Projekte nur stärker macht. Ich bin sehr dankbar, dass sie bei uns sind."Lena Kraeber studierte ab 2008 nach einer Ausbildung und anschließenden Assistenz des Produzenten bei der Colonia Media Filmproduktion und teamWorx in Köln an der Filmakademie Baden-Württemberg Produktion, Schwerpunkt Creative Producing. 2011 nahm sie mit einem Stipendium des Landes Baden-Württemberg an der Hollywood Masterclass der UCLA Extensions in Los Angeles teil. Ihr Studium schloss sie 2014 mit dem Dokumentarfilm "War of Lies" ab, der 2016 mit dem International Emmy Award ausgezeichnet wird. Ab 2013 arbeitete sie in Berlin als Producerin für die Produzentin Alicia Remirez und realisierte gemeinsam mit ihr diverse Fernsehfilme für die Ninety Minute Film. 2015 wechselte sie zur UFA Fiction. Dort betreute sie als Produzentin zuletzt u.a. die ZDF-Krimi-Reihe "Ein starkes Team". Seit 2021 ist sie als Produzentin bei Olga Film und verantwortet u.a. die erfolgreiche TV-Serie "Die Heiland - Wir sind Anwalt". Nun leitet sie die Olga Film, gemeinsam mit Gwendolin Grethe.Laura Machutta wurde in Freiburg in Breisgau geboren. Nach dem Bachelor-Abschluss zur Mediengestalterin an der Bauhaus-Universität Weimar und einem Auslandsjahr im Bereich Film Studies und Photography an der Concordia University Montreal studierte Laura Machutta Film- und Fernsehproduktion an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf. Ihr Studium schloss Laura Machutta mit dem in Israel gedrehten Spielfilm "Anderswo" ab, der u.a. auf der Berlinale 2014 u.a. mit dem "Dialogue en perspective" ausgezeichnet wurde. Bereits während ihres Studiums war Laura Machutta bei der MOOVIE im Bereich der Herstellungsleitung tätig und betreute seit 2013 zunächst als Projektkoordinatorin, Produktionsleiterin, und später als Herstellungsleiterin Produktionen wie "Lauchhammer" (ARD/ MDR/RBB/arte) oder "Strafe - nach Ferdinand von Schirach" (RTL+). Aktuell entwickelt Laura Machutta eigene Projekte als Produzentin, u.a. die Verfilmung des Romans "Der Zopf meiner Großmutter" (MBB-gefördert). Seit 2020 ist Laura Machutta Geschäftsführerin der MOOVIE und wird das Tochterunternehmen der Constantin Film weiterhin gemeinsam mit Friedrich Radmann leiten. Darüber hinaus ist Laura Machutta Vorstandsvorsitzende der Sektion Fernsehen der Produktionsallianz.Pressekontakt:Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an:Constantin FilmKatja WirzTelefon: 089 44 44 600E-Mail: katja.wirz@constantin.filmOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/5811141