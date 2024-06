Apple hat sein Diagnose-Tool für Deutschland freigeschaltet. Das klingt trocken, dürfte bei defekten Geräten aber wertvolle Erkenntnisse liefern. Was kann es? Das wollten wir wissen - und haben ein iPhone angeschlossen. Wer sein defektes Apple-Gerät selbst reparieren will, bekommt nun Hilfestellung vom Hersteller. Das Unternehmen hat sein Tool "Diagnostics & Repair" in Deutschland freigeschaltet. Technisch versierte Nutzer:innen können damit iPhones, ...

