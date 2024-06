Wien (www.fondscheck.de) - Privatanleger können über die App des Berliner Fintech-Unternehmens NAO ab sofort in den neuen Infrastruktur-ELTIF von UBS Asset Management investieren, so die Experten von "FONDS professionell".Dies sei bereits ab einer Mindestanlagesumme von 1.000 Euro möglich.Das Berliner Fintech NAO erweitere sein Investment-Angebot um den neuen Infrastruktur-ELTIF von UBS Asset Management. Dies teile das Unternehmen mit. Nach eigenen Angaben reduziere das Fintech durch seinen Co-Investment-Ansatz die Mindestanlagesumme auf 1.000 Euro. So könnten Privatanleger auch mit vergleichsweise geringem Kapitaleinsatz in den UBS (Lux) Infrastructure Opportunities ELTIF investieren. ...

