Wien (www.fondscheck.de) - Erstmals ist in Europa über die White-Label-Plattform Goldman Sachs ETF Accelerator ein börsengehandelter Indexfonds aufgelegt worden, so die Experten von "FONDS professionell".Das Berliner Fintech Ultramarin habe den AI-Enhanced Eurozone Equities ETF (ISIN IE000979OT00/ WKN A2PEPM) auf dem Handelsplatz Xetra der Deutschen Börse notiert. Ultramarin habe die Investmentstrategie entwickelt und an die Baader Bank lizensiert, die als Investmentmanager des Fonds agiere, habe Ultramarin mitgeteilt. Das Haus habe bereits mehrere Fonds aufgelegt, bei denen die Titelauswahl mithilfe künstlicher Intelligenz erfolge. ...

