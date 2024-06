Mercedes-Benz setzt bei seinen Investitionen wieder stärker auf Verbrenner, wie Konzernchef Ola Källenius am Donnerstag der WirtschaftsWoche sagte. Gleichzeitig widersprach er Gerüchten, wonach sich der Autokonzern angesichts sinkender Nachfrage von Elektromodellen abwende.Mercedes investiere "wieder mehr Geld in Verbrenner als bisher geplant", sagte Konzernchef Ola Källenius. Allein bis 2024 werde Mercedes in der Pkw-Sparte "14 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung und in unsere Werke mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...