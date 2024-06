DJ IGBCE: Chemie-Beschäftigte erhalten 6,85% mehr Lohn auf 20 Monate

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Chemie-Gewerkschaft IGBCE und der Arbeitgeberverband BAVC haben sich in der aktuellen Tarifrunde auf einen Kompromiss verständigt. Wie die IGBCE mitteilte, erhalten die Mitarbeiter ab September 2 Prozent mehr Entgelt. Ab April 2025 steigen die Einkommen um nochmals 4,85 Prozent. Betriebe in wirtschaftlichen Schwierigkeiten können die zweite Stufe um maximal drei Monate verschieben. Darüber hinaus erhalten die Mitarbeiter einen zusätzlichen freien Tag. Der Tarifvertrag tritt am 1. Juli 2024 in Kraft und hat eine Gesamtlaufzeit von 20 Monaten.

June 27, 2024

