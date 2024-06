Actien-Börse

AIXTRON ist als weltweit führender Hersteller von MOCVD-Anlagen (metal-organic chemical vapour deposition) zur Synthese von Verbindungshalbleitern und anderen Materialien eine Weltnummer. Die Korrektur von knapp 40 auf 18,45 € geht entschieden zu weit. Ursache dürften Verkäufe einiger kleinerer Vermögensverwalter sein. Aktueller Stand: 2,1 Mrd. € Marktwert für rund 630 Mio. € ergeben bei einer Gewinntaxe von 1,46 € je Aktie im kommenden Jahr ein KGV von 14,1. Das ist Tiefenrekord! Bezeichnend ist auch: Die Tagesumsätze bewegen sich nur noch auf dem Niveau von rund 300.000 Stück.