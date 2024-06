Mit einer unabhängig validierten Erkennungsgenauigkeit von 99 Prozent bei Ransomware setzt NetApp neuen Branchenstandard für sichere Speichersysteme

NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, teilte heute mit, dass NetApp ONTAP Autonomous Ransomware Protection with Artificial Intelligence (ARP/AI) vom unabhängigen Testunternehmen SE Labs, das Sicherheitsprodukte und -dienstleistungen prüft, die Bewertung AAA erhalten hat. SE Labs validierte den effektiven Schutz durch NetApp ARP/AI mit einer Trefferquote (Recall) von 99 Prozent einer Kennzahl, die die Malware-Erkennungsrate für Ransomware-Angriffe misst. Falsch-positive Meldungen wurden nicht festgestellt.

Bei der Reaktion auf Ransomware-Angriffe kann jede einzelne Sekunde entscheidend sein, um eine folgenreiche Geschäftsunterbrechung abzuwenden. Unternehmen benötigen schnelle, automatisierte und präzise Erkennungs- und Behebungsfunktionen, die in ihre primären Speichersysteme integriert sind, um den Schaden durch verlorene Produktionsdaten und Ausfallzeiten zu minimieren. Mit seiner KI-gestützten Ransomware-Erkennung schließt NetApp ARP/AI diese Lücke und bietet Erkennung und Reaktion in Echtzeit, um die Auswirkungen von Cybersicherheitsbedrohungen einzudämmen.

SE Labs hat NetApp ARP/AI gegen Hunderte bekannter Ransomware-Varianten getestet und dabei beeindruckende Ergebnisse erzielt. NetApp ARP/AI konnte 99 Prozent der anspruchsvollen Ransomware-Angriffe identifizieren. Außerdem erkannte NetApp ARP/AI 100 Prozent der legitimen Dateien ganz ohne Fehlalarme. Dies bestätigt die Eignung des Systems für geschäftliche Umgebungen, da kein Gewöhnungseffekt an Warnmeldungen auftritt.

Der Schutz der Daten vor internen und externen Bedrohungen ist ein wichtiger Faktor für eine intelligente Dateninfrastruktur, die dem Kunden ermöglicht, Disruptionen in Möglichkeiten zu verwandeln. Diese Validierung der KI-gestützten Ransomware-Erkennung von NetApp zeigt die führende Position des Anbieters an der Spitze der KI-Innovation, da sowohl die Einführung von KI unterstützt als auch KI auf Datendienste angewendet wird. Die neuen leistungsfähigeren und ausschließlich auf Flash basierenden Speichersysteme von NetApp helfen Unternehmen bei der Nutzung ihrer Daten für KI-Workloads, die auf der sicheren Speicherinfrastruktur von NetApp aufbauen.

"Im Kampf gegen Ransomware hat NetApp einen wichtigen Meilenstein erreicht: Als erster und einziger Storage-Anbieter stellt NetApp eine KI-gestützte On-Box-Ransomware-Erkennung mit einer unabhängig validierten, hocheffektiven Schutzwirkung bereit", erklärt Dr. Arun Gururajan, Vice President, Research and Data Science bei NetApp. "Methoden zur Ransomware-Erkennung, die ausschließlich auf Backupdaten setzen, sind zu langsam, um die Risiken durch Cybersicherheitsbedrohungen wirksam zu bekämpfen. NetApp ARP/AI schützt Speichersysteme von Unternehmen durch robuste, integrierte Erkennungsfunktionen, die Ransomware-Bedrohungen in Echtzeit bekämpfen. Die AAA-Bewertung, die wir von SE Labs erhalten haben, ist das Ergebnis unseres Einsatzes für Innovation auf dem Gebiet der intelligenten Dateninfrastrukturen und unserer Anstrengungen, neue Wege zu beschreiten, um NetApp zur sichersten Speicherlösung der Welt zu machen."

Durch die Integration der Ransomware-Erkennung in das Speichersystem hilft NetApp ARP/AI seinen Kunden, ihre Cyberresilienz zu verbessern und zugleich den betrieblichen Aufwand und die für die Wartung ihrer intelligenten Dateninfrastruktur notwendigen Fähigkeiten zu reduzieren. Da beständig neue Ransomware-Varianten entdeckt werden, wird auch die Erkennungstechnologie von NetApp ARP/AI kontinuierlich angepasst und weiterentwickelt. Durch diese laufende Aktualisierung für die neuesten Ransomware-Stämme wird gewährleistet, dass NetApp ARP/AI den effektivsten Schutz garantiert und Unternehmen eine zukunftssichere Abwehr der dynamischen Bedrohungen durch Ransomware bietet.

Für die vollständigen Ergebnisse der Tests lesen Sie den SE Labs Report.

NetApp ARP/AI ist derzeit als Tech Preview verfügbar. Kunden können die Teilnahme an der Tech Preview über ihren NetApp Vertriebsmitarbeiter beantragen.

