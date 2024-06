Hamburg/Bergisch Gladbach (ots) -- Titel ist seit Ende 2023 Teil der Busch Group- Erfolg im Vertriebs- und Werbemarkt schon mit der ersten Ausgabe- Kontinuität beim FührungsteamMit klarem Kurs und neuen Angeboten in die Zukunft: emotion startet nach der Übernahme durch die Busch Group erneut durch. Das Print-Magazin ist jetzt stärker als Angebot für die Premium-Zielgruppe positioniert und auch die Veranstaltungen kommen im November 2024 ("emotion Award") bzw. Mai 2025 ("emotion Women's Day") zurück. An der Spitze des Titels stehen weiterhin Gründerin Dr. Katarzyna Mol-Wolf als Herausgeberin, die Leitung der Redaktion bleibt bei Friederike Trudzinski, jetzt in der Funktion als Editorial Director. Claudia ten Hoevel ist als Senior Editor und Mitglied der Chefredaktion wieder an Bord. Verlagsseitig gibt es ebenfalls Kontinuität: Für Marketing und Sales ist weiterhin Wencke von der Heydt, nunmehr als Commercial Director, zuständig.emotion als Plattform für smarte Frauen"Die Marke emotion lebt - auf allen Kanälen. Wir sind gedruckt, online und mit unseren starken Events wieder da. Ich bin sehr glücklich, dass wir gemeinsam mit unserer einzigartigen Community wieder durchstarten können", sagt Dr. Katarzyna Mol-Wolf. "Wir stehen hervorragend da - auch dank des wirklich großartigen Teams um Katarzyna, Friederike und Wencke: Es kommen nicht nur sukzessive die bekannten Produkte zurück auf den Markt, wir bauen auch neue Produkte um die Marke auf. Wir positionieren emotion jetzt noch deutlich stärker als Magazin für eine Premium-Zielgruppe, als 'Plattform für smarte Frauen'", sagt Verleger Timo Busch. Die Busch Group hatte emotion zum 01. Januar 2024 aus der Insolvenz übernommen und neu aufgestellt. Seit der im März erschienenen Ausgabe 04/2024 ist der Titel zurück am Kiosk. "Wir freuen uns besonders, dass der Titel nicht nur bei den Leserinnen gut ankommt und die Verkäufe stimmen, auch das Anzeigengeschäft läuft sehr gut und ist deutlich über dem Vorjahresniveau."Ausbau des journalistischen AngebotesThematisch wird das Angebot von emotion weiter ausgebaut, Schwerpunkt dabei ist der Bereich Business und Karriere. Teil der Strategie ist auch eine Copypreis-Erhöhung auf jetzt 5,90 Euro, die in der Vergangenheit parallel erschienene günstige Pocket-Ausgabe entfällt. Zurück sind auch die beiden Line Extensions "emotion Slow" und "Working Women". In diesem Jahr wird jeweils eine Ausgabe erscheinen, emotion Slow am 24. September und Working Women am 29. Oktober. Im kommenden Jahr erscheint emotion mit 10 Ausgaben, "emotion Slow" halbjährlich und von "Working Women" wird es vier Ausgaben geben.Zurück ist auch der in der Community außerordentlich beliebte "Hot Bowl"-Newsletter, er erscheint wieder zweimal die Woche, jeweils dienstags und donnerstags. Bereits in Arbeit ist der Relaunch des kompletten Digitalauftritts der Markenwelt.Events als weitere SäuleWichtiger Teil der emotion-Community sind die Events der Marke. Noch in diesem Jahr findet am 6. November der "emotion Award", Deutschlands Auszeichnung für herausragende Frauen, statt. Location ist erneut das Curio-Haus in Hamburg.Im kommenden Jahr geht es dann auch mit dem "emotion Women's Day", Deutschlands größte Bühne für starke Frauen, weiter. Am 8. Mai 2025 startet das Event im CCH in Hamburg, einen Tag nach dem OMR-Festival - erneut in Kooperation mit Deutschlands größtem Event für Online-Marketing.Pressekontakt:raufeldTobias Korenke / Leiter Corporate & Public Affairskorenke@raufeld.de0174 / 3334511Original-Content von: emotion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175517/5811229