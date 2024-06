DJ PTA-Adhoc: The New Meat Company AG: Neuer Vorstand ab 1. Juli 2024

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta/27.06.2024/15:25) - Der Aufsichtsrat der The New Meat Company AG (ISIN: DE000A3H2176 / WKN: A3H217) hat heute Herrn Jargal Hazem mit Wirkung zum 1. Juli 2024 für die Dauer von einem Jahr zum neuen Vorstand der Gesellschaft bestellt. Der bisherige Vorstand, Frau Dr. Caroline Heil, scheidet entsprechend der mit Beschluss vom Aufsichtsrat vom 26. März 2021 auf drei Jahre befristeten Bestellung nach ihrer regulären Amtszeit zum Ablauf 30. Juni 2024 als Vorstand aus.

Aussender: The New Meat Company AG Adresse: Torstraße 146, 10119 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Caroline Heil Tel.: 0 E-Mail: hello@thenewmeatco.com Website: www.thenewmeatco.com/investor-relations

ISIN(s): DE000A3H2176 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg; Freiverkehr in Berlin

