Nummer: 02424-PIU10 | Datum 27.06.2024 BayWa AG: Rückzahlung des Green Bonds plangemäß abgeschlossen München, 27. Juni 2024 - Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte BayWa AG (ISIN DE0005194062, DE0005194005) hat am 26. Juni 2024 ihren Green Bond plangemäß zurückgezahlt. Die Rückzahlung erfolgte aus vorhandenen und frei verfügbaren Finanzmitteln und führt zu einem Schuldenabbau von 200 Mio. Euro. Die im Juni 2019 begebene Anleihe hatte einen Zinskupon von 3,125 Prozent p.a. und ein Volumen von 500 Mio. Euro. Es handelte sich um die erste Green-Bond-Transaktion in Benchmark-Größe eines nicht gerateten Unternehmens in Europa. Der Emissionserlös diente der Finanzierung von neuen und bestehenden Wind- und Solarenergieanlagen weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.baywa.com/presse/auf-einen-blick .

E-Mail: stefan.bartels@baywa.de Über die BayWa AG Die BayWa AG ist ein weltweit tätiger Konzern mit den Geschäftsfeldern Energie, Agrar und Bau. Als Global Player mit einem Umsatz von 23,9 Mrd. Euro im Jahr 2023 entwickelt sie innovative und nachhaltige Lösungen für die Grundbedürfnisse Ernährung, Energie, Wärme, Mobilität sowie Bauen und Wohnen. Rund 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dafür in mehr als 50 Ländern im Einsatz. Sitz der 1923 gegründeten Muttergesellschaft, die im Jahr 2023 ihr 100-jähriges Bestehen feierte, ist München. Ihren Ursprung hat die BayWa AG im genossenschaftlichen Landhandel mit der Aufgabe, den ländlichen Raum mit allem zu versorgen, was die Landwirtschaft braucht. Weitere Informationen finden Sie unter www.baywa.com/presse/auf-einen-blick .





