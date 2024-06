Airbus hat in den vergangenen Monaten rund 25 Prozent eingebüßt. Der Rücksetzer dieser Woche geht mit einer Gewinn- und Umsatzwarnung einher. Airbus kassierte die Prognose, nachdem man die Nachfrage nicht bedienen kann. Dies wurde mit Engpässen bei Triebwerken und anderen Teilen begründet. Ein wesentlicher Faktor war das Zögern des Triebwerksherstellers CFM, seine Lieferungen an Airbus deutlich zu erhöhen. CFM ist ein Joint Venture von GE Aerospace und Safran und stellt LEAP-Triebwerke her, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...