Düsseldorf, 27. Juni 2024. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1 , "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat heute erfolgreich ihre Hauptversammlung 2024 abgehalten. Dazu fanden sich über 40 Aktionäre am Unternehmenssitz auf Schloss Elbroich in Düsseldorf ein. Im Mittelpunkt der Hauptversammlung standen die Reden von CEO Dr. Dominik Benner und Laura Vogelsang, Vorstandsmitglied, zu den operativen Ergebnissen und den strategischen Aussichten der Gesellschaft und der konstruktive Austausch mit den anwesenden Aktionären. Es wurden über 70 Fragen seitens der Aktionäre diskutiert und von Vorstand sowie Aufsichtsrat beantwortet. Die Aktionäre stimmten den Beschlussvorschlägen des Vorstandes und des Aufsichtsrates mit 99% bzw. 89% zu. Zum Zeitpunkt der Abstimmung waren über 70% des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Mit Ablauf seiner Amtszeit zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung am 27. Juni 2024 wählten die Aktionäre Stefan Schütze erneut in den Aufsichtsrat. Nach der Mandatsniederlegung des Aufsichtsratsmitglieds Rolf Sigmund mit Wirkung zum 4. Januar 2024 wählten die Aktionäre Dr. Olaf Hoppelshäuser in den Aufsichtsrat. In der im Anschluss an die Hauptversammlung stattfindenden konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats wurde Stefan Schütze in seinem Amt als Vorsitzender des Aufsichtsrats bestätigt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung sind auf der Website der Gesellschaft im Bereich Investor Relations unter: https://corporate.the-platform-group.com/de/hauptversammlung/ verfügbar.



The Platform Group AG: The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 22 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 16 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Seit dem Jahr 2020 wurden über 24 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen. Im Jahr 2023 wurde ein pro-forma Umsatz von 441 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 22,6 Mio. Euro realisiert.



Kontakt: Investor Relations

Reinhard Hetkamp, CFO und Leiter IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com



