Walt Disney hat in der jüngsten Handelssitzung mit einem geringen Rückgang von 0,02% im Vergleich zum Vortag geschlossen und einen Wert von $102,18 erreicht, während die breiten Marktindizes leichte Zuwächse verzeichneten. Die Aktie des Unterhaltungsgiganten spiegelte mit dieser Veränderung den weniger dynamischen Trend des S&P 500 wider, der um 0,16% anstieg. Binnen eines Monats verzeichnete Walt Disney jedoch einen leichten Rückgang von 0,23%, während der Sektor für zyklische Konsumgüter um 2,11% anstieg und der S&P 500 um 3,22% zulegte.

Umstrukturierung und zukünftige Erträge

Anleger blicken gespannt auf die bevorstehende Veröffentlichung der Quartalsergebnisse von Walt Disney, bei der ein erwarteter Gewinn pro Aktie (EPS) von $1,19 und ein Umsatz von $22,89 Milliarden eine Steigerung im Jahresvergleich darstellen würden. Im Hinblick auf das Gesamtjahr konzentrieren sich die Schätzungen auf einen Gewinn von $4,75 pro Aktie und einen Umsatz von $91,08 Milliarden. Diese Prognosen implizieren beachtliche Wachstumsraten im Vergleich zum Vorjahr.

Darüber hinaus vollzieht Walt Disney erhebliche Änderungen in seinem Schnellbuchungssystem für Fahrgeschäfte, und ab dem 24. Juli können Hotelgäste eine Woche und andere Parkbesucher bis zu drei Tage im Voraus Plätze reservieren. Diese Neuerungen könnten die Besucherzahlen und damit die Einnahmen aus den Themenparks weiter steigern. In der Überprüfung des Medienmarktes hat eine namhafte Investitionsbank die Aktie positiv erwähnt, da sie durch das starke Inhaltsportfolio und Investitionen in Themenparks einzigartiges Wachstumspotenzial besitzt. Fachanalysten betonen auch die Stärke der Marktpositionierung des Unternehmens in Bezug auf Direct-to-Consumer (DTC) Rentabilität und den Fokus auf Sport und Nachrichten.

Walt Disney Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...