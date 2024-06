Aktie des US-Chipherstellers Micron rutscht nach Umsatzprognose ins Minus

Werbung







Die Papiere des US-Chipherstellers Micron Technology kamen nach Veröffentlichung des Quartalberichts am Mittwoch nachbörslich massiv unter Druck.



Die Aktien von Micron fielen im nachbörslichen Handel um rund fünf Prozent, nachdem die Umsatzprognose des Chipherstellers für das laufende Quartal die Anlegerinnen und Anleger der Wall Street nicht überzeugen konnte. Diese hatten auf überdurchschnittliche Ergebnisse aufgrund der steigenden KI-Nachfrage gehofft. Der Chiphersteller prognostizierte für das vierte Quartal einen Umsatz von 7,6 Milliarden USD, wobei Micron vermeldete, dass es seine High-Bandwidth Memory (HBM) Chips für dieses und das nächste Jahr "ausverkauft" habe. Micron ist einer der wenigen Anbieter von HBM-Chips, die die innovativsten KI-Systeme der Welt antreiben, was es dem Unternehmen ermöglicht, von der steigenden Nachfrage nach Halbleitern zu profitieren.









Im Sommer läuft's an der Börse nur selten gut - n-tv Zertifikate vom 26.06.24



Was haben eigentlich die Jahreszeiten mit der Börse zu tun? Eine ganze Menge, zumindest wenn man in die Vergangenheit schaut. Denn historisch gab es neue Jahreshochs seltener im Sommer - allerdings mit einer Ausnahme, die auch in diesem Jahr zutrifft. Was das für Anleger bedeutet, bespricht Matthias Hüppe im jüngsten Interview mit n-tv Zertifikate.









Quelle: HSBC