NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ABB von 53 auf 54 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Simon Toennessen schraubte in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen seine Ergebnisschätzung (Ebita) ein wenig an. Diese sowie seine Prognosen für Aufträge und Umsätze des Industriekonzerns lägen knapp über den Konsenserwartungen. Die Aktie sei aber schon angemessen bewertet, hieß es zum weiter gültigen Anlagevotum./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2024 / 10:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2024 / 10:10 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012221716

