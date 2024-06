EQS-News: Telekom Austria AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Telekom Austria AG: Zusammenfassung der Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung



27.06.2024 / 17:23 CET/CEST

Zusammenfassung der Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung



In der ordentlichen Hauptversammlung der Telekom Austria AG am 27. Juni 2024 wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,36 auf jede dividendenberechtigte Stückaktie; d.h. als Gesamtbetrag EUR 239.070.542,76. Der Rest in Höhe von EUR 406.810.457,24 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023.

Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023.

Wahlen in den Aufsichtsrat Dr. Peter F. Kollmann wurde mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt. Herr Dr. Peter Hagen wurde mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt.

Wahl der Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 sowie allenfalls, soweit sich dies aufgrund der gesetzlichen Vorschriften für das Geschäftsjahr 2024 ergibt, auch als Prüfer des gesetzlich verpflichtend aufzustellenden konsolidierten Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024.

Beschlussfassung über die Vergütungspolitik.

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht.

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in den §§ 3, 5, 13, 15, 17 und 18.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sowie weitere Informationen zur Hauptversammlung finden Sie unter Hauptversammlung - A1 Group





