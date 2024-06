EQS-Ad-hoc: CGRE AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

CGRE AG: Übertragung von 4.000.000 Inhaberaktien auf die CG Commercial Asset GmbH, Berlin



27.06.2024 / 17:22 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die CGRE AG hat ihre am 19. Februar angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und die neu geschaffenen Aktien übertragen.



Wie in der am 19. Februar 2024 abgeschlossenen Grundlagenvereinbarung mit der Gröner Group AG, Berlin, bestimmt, ist der Erwerb einer mittelbaren 89,9 %-igen Beteiligung an fünf Immobilienprojekten der Gröner Group AG gegen Gewährung neuer Aktien der Gesellschaft durchgeführt. Hierzu wurde das Grundkapital von EUR 2.000.000,00 um EUR 4.000.000,00 auf EUR 6.000.000,00 erhöht. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die 4.000.000 Inhaberaktien wurden heute auf die zugelassene Zeichnerin, CG Commercial Asset GmbH, Berlin, übertragen.



Ende der Insiderinformation



27.06.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com