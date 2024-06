Burlington, Mass (ots/PRNewswire) -Räumliche Analysen und Datenanreicherungsdienste eröffnen neue Zusammenhänge und Erkenntnisse, während eine neue API die Mainframe-Replikation in privaten Umgebungen ermöglichtPrecisely (https://www.precisely.com/de?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release), einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, gab heute die Verfügbarkeit der Spatial Analytics und Data Enrichment Services für seine führende Precisely Data Integrity Suite (https://www.precisely.com/de/product/data-integrity/precisely-data-integrity-suite?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) sowie die Freigabe einer neuen privaten API für die Mainframe-Replikation bekannt. Die neuen Angebote ermöglichen es Kunden, Cloud-native räumliche APIs zu nutzen, um skalierbarere und leistungsfähigere räumliche Anwendungen zu erstellen, Daten mit wichtigen Datensätzen von Drittanbietern anzureichern, die Kontext hinzufügen und neue Erkenntnisse für Standortdaten offenbaren, und auf flexiblere Bereitstellungsoptionen für die Mainframe-Replikation zuzugreifen.Mit diesen Ergänzungen bietet die Data Integrity Suite nun ein komplettes Set an Funktionen, die über die Data Integrity Foundation nahtlos miteinander verbunden sind. Die Data Integrity Foundation bietet einen gemeinsamen Datenkatalog, auf maschinellem Lernen basierende Intelligenz und hybride Ausführungsagenten zur Ausführung von Workloads in jeder Datenumgebung und ist der Schlüssel zum Zugriff auf die wichtigsten Funktionen, die für vertrauenswürdige, KI-fähige Daten benötigt werden. Dazu gehören Data Integration, Data Observability, Data Governance, Data Quality, Geo Addressing, Spatial Analytics und Data Enrichment.Entdecken Sie die Möglichkeiten der geschäftsorientierten räumlichen AnalytikDie Daten jedes Unternehmens verfügen über ein Standortelement, das für tiefere Einblicke genutzt werden kann. Doch zunächst sind die richtigen Tools erforderlich, um den Wert dieser Daten zu ermitteln. Mit dem Data Integrity Suite Spatial Analytics Service (https://www.precisely.com/de/product/data-integrity/precisely-data-integrity-suite/data-integrity-suite-spatial-analytics?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) können Kunden Muster, Trends und Beziehungen zwischen standortbasierten Datensätzen erkennen und wertvolle Erkenntnisse durch angereicherte Geschäftsprozesse, Karten und sofort einsetzbare Berichte weitergeben, um das Umsatzwachstum zu beschleunigen.Mit diesen neuen Funktionen sind Unternehmen aller Branchen in der Lage:- Einen erweiterten standortbasierten Kontext für eine genauere Risikobewertung, optimierte Ressourcenzuweisung und verbesserte objektbezogene Leistungsbewertung zu nutzen- die richtige Zielgruppe zu finden für neue Dienstleistungen und Erstellung genauerer, gezielterer und zeitgerechterer Kundenangebote mit erweiterten Standortanalysen- benutzerdefinierte Anwendungen durch Zugriff auf eine Vielzahl von APIs zu erstellenMaximierung des Datenpotenzials durch einfache AnreicherungDurch das Hinzufügen vertrauenswürdiger und relevanter Datensätze von Drittanbietern können Unternehmen ihre selbst generierten Daten in vollständige, konsistente und zuverlässige Geschäftsdaten umwandeln, die zu genaueren Vorhersagen führen, vertrauenswürdige Modelle unterstützen und Innovationen fördern. Allerdings ist die Kombination von First-Party-Daten aus internen Quellen mit Daten von Drittanbietern in der Regel ein komplexer und zeitaufwändiger Prozess.Mit dem Precisely Data Integrity Suite Data Enrichment Service (https://www.precisely.com/de/product/data-integrity/precisely-data-integrity-suite/data-integrity-suite-data-enrichment?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) können Kunden:- Zeit und Ressourcen sparen, indem sie Daten schnell mit zuverlässigen Datensätzen anreichern, die einfach zu verwenden sind und wenig bis keine Vorbereitung erfordern- den Wert, die Genauigkeit und die Vollständigkeit von Geschäftsdaten verbessern, indem relevanter Kontext aus kuratierten Datensätzen hinzugefügt wird- Identifizierung von Trends, Mustern und Anomalien, die mit Erstanbieterdaten allein nicht erkennbar wärenErschließen des Wertes von Mainframe-Daten in privaten UmgebungenDie neue Private Mainframe Replication API, die Teil des Data Integrity Suite Data Integration Service (https://www.precisely.com/de/product/data-integrity/precisely-data-integrity-suite/data-integrity-suite-data-integration?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) ist, bietet eine Container-basierte Lösung für die Mainframe-Replikation. Sie gibt Anwendern die Freiheit, Daten je nach Bedarf zu verschieben, unabhängig davon, ob es sich bei der Zielumgebung um ein privates Rechenzentrum, ein On-Premises-System oder eine Hybridumgebung handelt.Dies ist vor allem für Unternehmen in stark regulierten Branchen wie Finanzdienstleistungen, Banken und Versicherungen von Bedeutung, die mitunter strenge Bereitstellungsanforderungen erfüllen müssen. Das neue Angebot ermöglicht es Anwendern, interne und externe Bereitstellungsanforderungen zu erfüllen und gleichzeitig auf wertvolle Mainframe-Daten für erweiterte Analysen, KI und andere wichtige Geschäftsinitiativen zuzugreifen."Kunden können jetzt auf eine vollständige Palette von Datenintegritätsfunktionen zugreifen, die für ihr Unternehmen am besten geeignet sind, und so ihr Unternehmen schnell und einfach mit hochgradig vertrauenswürdigen Daten versorgen", sagt Chris Hall, Chief Product Officer bei Precisely. "Wir sind stolz darauf, eine konvergente Datenintegritätslösung anbieten zu können, die auf einzigartige Weise alles von der Datenintegration über die räumliche Analyse bis hin zur Datenanreicherung kombiniert - entscheidende Elemente, um zuverlässige KI- und Advanced-Analytics-Ergebnisse zu gewährleisten."Reservieren Sie sich einen Platz (https://www.precisely.com/trust24-data-integrity-summit) bei einer der kommenden Trust '24-Veranstaltungen, um mehr über neue und aufregende Updates der Precisely Data Integrity Suite (https://www.precisely.com/de/product/data-integrity/precisely-data-integrity-suite?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) zu erfahren.Über PreciselyPrecisely ist weltweit führend im Bereich Datenintegrität und bietet 12.000 Kunden in mehr als 100 Ländern, darunter 99 der Fortune 100 Unternehmen, Genauigkeit, Konsistenz und Kontext in ihren Daten. 