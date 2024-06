Der Platinpreis verzeichnete am Donnerstagmorgen um 8 Uhr eine bemerkenswerte Steigerung auf 1007 US-Dollar, was einem Anstieg von 1,7 % innerhalb der letzten 24 Stunden entspricht. Auch das Wochenergebnis zeigt mit einem Plus von 1,4 % eine positive Entwicklung. In einem Marktumfeld, das von Unsicherheiten geprägt ist, lohnt sich nun eine tiefergehende Analyse der gegenwärtigen Dynamiken und künftigen Perspektiven dieses Edelmetalls.Anzeige:Platin (TVC:PLATINUM), traditionell eng mit der Entwicklung des Goldmarktes verbunden, steht aktuell unter dem Einfluss der ...

