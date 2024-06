EQS-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Rechtssache

SNP: Aktionäre genehmigen Vereinbarung zur Beilegung der Rechtsstreitigkeiten mit der Erbengemeinschaft



27.06.2024 / 17:50 CET/CEST

Corporate News SNP: Aktionäre genehmigen Vereinbarung zur Beilegung der Rechtsstreitigkeiten mit der Erbengemeinschaft Heidelberg, 27. Juni 2024 - Die Hauptversammlung der SNP Schneider-Neureither & Partner SE, einem weltweit führenden Anbieter von Software für digitale Transformationen, automatisierte Datenmigrationen und Datenmanagement im SAP-Umfeld, hat heute allen Punkten der Tagesordnung zugestimmt. Insgesamt waren rund 80 Prozent des Grundkapitals bei der Hauptversammlung vertreten. Insbesondere stimmten die Aktionäre der Vereinbarung zur Beilegung des Rechtsstreits mit der Erbengemeinschaft mit mehr als 99 Prozent der Stimmen zu. Diese Vereinbarung stellt einen Meilenstein für SNP dar, da sie einen mehrjährigen Rechtsstreit beendet und zu einem positiven EBIT-Effekt von rund 3 Mio. € im Geschäftsjahr 2024 führt. Jens Amail, CEO bei SNP, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, dass die Aktionäre der Vereinbarung mit überwältigender Mehrheit zugestimmt haben. Nach einem sehr langwierigen und ressourcenintensiven Prozess können wir uns nun voll und ganz auf unser operatives Geschäft sowie den Erfolg unserer Kunden und Partner konzentrieren." Abstimmungsergebnisse

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung sind auf der Website von SNP verfügbar: https://investor-relations.snpgroup.com/de/hauptversammlungen/ . Über SNP

SNP (Ticker: SHF.DE) unterstützt Unternehmen weltweit dabei, das volle Potenzial ihrer Daten zu entfalten und ihre ganz individuelle Reise in eine digitale Zukunft zu gestalten. Mit der Data Excellence Platform CrystalBridge® und dem BLUEFIELD-Ansatz hat SNP einen umfassenden Branchenstandard geschaffen, um SAP-Systeme schneller und sicherer zu restrukturieren, modernisieren und datengetriebene Innovationen in der Cloud zu realisieren. Weltweit vertrauen über 3.000 Kunden aller Branchen und Größen auf SNP, unter ihnen 20 der DAX 40 und 103 der Fortune 500 Unternehmen. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit über 1.400 Mitarbeitende an 35 Standorten in 15 Ländern. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 203,4 Mio. EUR. Weitere Informationen unter www.snpgroup.com

Ansprechpartner SNP

Marcel Wiskow

Director lnvestor Relations

Telefon: +49 6221 6425-637

E-Mail: marcel.wiskow@snpgroup.com

presse@snpgroup.com



